Osećate se „zarobljeni u vremenu“? Saznajte kojoj istorijskoj epohi pripada vaš horoskopski znak

Da li ste se ikada zapitali zašto vas privlače određeni periodi ili istorijske epohe – renesansa, viktorijansko doba ili možda buntovne šezdesete?
Prema astrologiji, svaki horoskopski znak ima svoju „epohu“, vreme u kojem bi se njegova energija i karakter najbolje uklopili.
Ovan – buntovne šezdesete
Ovnovi su rođeni revolucionari. Energija šezdesetih, doba hipika, rok muzike i društvenih promena, savršeno odražava njihovu potrebu za slobodom i pomeranjem granica.
Bik – sadašnjost i stabilnost
Za Bika je najbolja epoha upravo sadašnjost. Oni se osećaju sigurno u svetu koji kombinuje tradiciju i napredak, jer vole praktičnost i stabilnost.
Blizanci – dinamične devedesete
Blizanci su znak komunikacije i brzih ideja. Devedesete, vreme interneta i digitalne revolucije, idealno odgovaraju njihovoj radoznalosti i društvenosti.
Rak – romantični 19. vek
Rakovi su emotivni i vezani za dom. Romantično doba 19. veka, epoha puno poezije i nežnih osećanja, najbolje oslikava njihovu prirodu.
Lav – glamurozne dvadesete
Lavovi vole sjaj i pažnju. Dvadesete godine prošlog veka – epoha ispunjena glamuroznim zabavama i kulturom spektakla, savršeno odgovaraju njihovom karakteru.
Devica – doba prosvetiteljstva
Device traže red, znanje i smisao. Epoha prosvetiteljstva, kada su nauka i filozofija cvetale, idealno je vreme za njihov analitički duh.
Vaga – harmonične pedesete
Vage teže ravnoteži i miru. Posleratne pedesete, vreme obnove i diplomatije, najbolje odražavaju njihovu prirodu.
Škorpija – impresionizam
Škorpije vole dubinu i misteriju. Epoha impresionizma, sa naglaskom na emocijama i simbolici, savršeno se uklapa u njihov intenzitet.
Strelac – realizam 19. veka
Strelčevi su istraživači i tragači za istinom. Epoha realizma, koji je prikazivao svet bez idealizacije, odgovara njihovoj otvorenosti i filozofskom pogledu.
Jarac – viktorijanska era
Jarčevi cene strukturu i tradiciju. Viktorijanska epoha, sa naglaskom na hijerarhiji i moralnim vrednostima, idealno je za njihovu ozbiljnu prirodu.
Vodolija – naučna revolucija
Vodolije su vizionari. Naučna revolucija 17. veka, puna otkrića i novih paradigmi, najbolje oslikava njihov duh inovacije.
Ribe – renesansa
Ribe su sanjari i umetnici. Renesansa, vreme umetnosti, introspekcije i simbolike, savršeno odgovara njihovoj kreativnoj i emotivnoj prirodi.
Astrologija pokazuje da svaki znak ima svoju istorijsku epohu – vreme koje najbolje rezonuje sa njegovim karakterom. Ako osećate da ste „rođeni u pogrešnom vremenu“, možda je to samo odjek vaše astrološke energije.
