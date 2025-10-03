Osmeh im je maska: Znakovi horoskopa koji tugu kriju od svih

Kada ih pogledate, nikad ne biste rekli da se u njima krije neka neobjašnjiva tuga…

Neki horoskopski znakovi ne pokazuju da su povređeni; radije će održavati vedar izraz lica i ne opterećivati druge svojim brigama, pa često nose osmeh kao zaštitnu masku dok ih iznutra muči tuga.

Lav

Lavovi zbog ponosa i želje da uvek deluju snažno često skrivaju ranjivost; čak i kad ih nešto duboko boli, radije ostavljaju utisak samopouzdanja nego da pokažu emotivni slom.

Vaga

Vage nastoje održavati sklad u okolini i zato skrivaju sopstvenu tugu kako ne bi narušile mir; njihov osmeh često skriva nesigurnost i osećaj usamljenosti, jer ne žele da njihovi problemi poremete harmoniju koju cene.

Ribe

Ribe su izuzetno osetljive i emotivne, ali retko pokazuju koliko ih nešto pogađa; spoljašnji osmeh im služi kao način zaštite dok se u njihovoj unutrašnjosti odvija oluja emocija.

Jarac

Jarčevi smatraju da pokazivanje tuge nije produktivno, pa osećanja drže pod kontrolom i kriju ih iza ozbiljnog ili smirenog izraza lica; ta „maska snage“ često ih čini neprobojnima, iako u sebi nose težak teret koji retko priznaju drugima

