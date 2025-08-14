Osobe rođene u ovom znaku su najveći emotivci: Vole duboko, ali jednu stvar nikada ne opraštaju

Kada ih jednom izdate, teško da ćete ikada ponovo biti deo njihovog srca

Premda većina astrologa svrstava Rakove kao najosećajnije znake horoskopa, ipak prvo mesto po senzibilitetu zauzimaju Ribe.

Budući da se prema osećajnosti izdvaja grupa vodenih zbakova – Rak, Škorpija i Ribe, ipak svaki od njih na svoj način izražava svoje emocije, ali jedno je izvesno – Ribe osećaju mnogo dublje i snažno, pa iako Rak ume da manipuliše emocijama i suzama, a Škorpija da oscilira između ljubavi i mržnje, Ribama je misija da pomažu dugima, da im leče duševne rane i slomljena srca.

Ponekad mistična i neshvatljiva drugima, Riba budi sumnjičavost kod ostatka sveta zbog svoje posvećenosti i potrebi da spasava druge iz nevolje. Ovakvu sliku potpomaže vladalac ovog znaka, planeta Neptun – bog mora, misterija, dubina i snova.

Ribe se ne snalaze u materijalnom svetu i često beže od realnosti, njihove emocije nemaju parametar, pa im često ružičaste naočare stvaraju iluziju u stvarnom životu. One su jedini znak horoskopa koji će nesebično pružiti utočište svakoj izgubljenoj duši i saosećati s njihovom boli i patnjom, ne tražeći ništa zauzvrat.

Neretko se zemljanim znakovima Ribe čine kao čudaci i mistici koji nisu baš u konekciji sa zdravim razumom, ali shvatiti Ribe je nešto više od proste matematičke radnje. One umeju toliko da razviju svoje instinkte da neke od njih čak imaju i „proročke sposobnosti“, a neretko i u snovima mogu „videti“ segmente budućnosti.

Ribe vole duboko i nesebično se prepuštaju talasu emocija. Ipak, ako ih povredite, rizikujete da ih zauvek izgubite iz života. Otići će tiho i bez nagoveštaja, pa i da nikada ne prebole rastanak, šansu da ih ponovo povredite nikada vam neće pružiti.

(Telegraf.rs)

