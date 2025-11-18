Osobe rođene u ovom znaku su pohlepne i sebične: Ako mrzite da vas neko kontroliše, izbegnite ih!

Osobe rođene u znaku Ovna su pohlepne i sebične, nekada mogu da budu toliko dosadni u želji da pobede da vas njihova ambicija jednostavno guši.

Pohlepne i sebične osobe, uvek misle da su u pravu i imaju potrebu da kontrolišu druge… Svako od nas ima crte ličnosti koje drugi ljudi ne vole, a iako svi vole Ovna, postoje negativne stvari koje osobe u njegovom okruženju dovode do ludila.

Šta Ovna čini napornim?

Osobe rođene u ovom znaku trude se da budu najbolje, ali u želji da iz svake bitke izađu kao pobednici često donose ishitrene zaključke. Iako nema ničeg lošeg u tome što su Ovnovi takmičarski nastrojeni, oni nekada mogu da budu toliko dosadni u želji da pobede da druge ljude njihova ambicija guši. Takođe, ono što ostale znakove nervira kod Ovnova je impulsivnost.

U osnovi znaka vatrenog Ovna nalazi se planeta Mars, koja ga može učiniti svojeglavim i zlobnim. A kad Ovan jednom pređe granicu i postane zao, teško da se ikada više može vratiti u „staru kožu“…

Ovo su najiritantnije osobine jednog Ovna:

1. Usredsređeni su na sebe

Ovnovi su dosadni jer ne vole da im se govori da greše ili da puste da stvari idu svojim tokom. Oni su u središtu svog sveta i sve što rade za druge na neki način rade za sebe. Uvek daju prednost sebi; bez obzira na to koliko mislite da im je stalo do vas, uvek misle najpre na sebe, pohlepne i sebične osobe. To može biti vrlo frustrirajuće za svakoga ko nije Ovan.

2. Kontrolori tuđih života

Možete se truditi da razumete svog prijatelja Ovna i pustite ga da razgovara o svojim problemima i otvori vam se, ali kad to pokušate vi da učinite, oni nisu spremni da budu tu za vas ili da vam pomognu. Njihov stav vođe može im smetati u razumevanju drugih, uvek misle da su u pravu i imaju potrebu da kontrolišu druge.

3. Deluju hladno

Ovnovi izgledaju sebično, samopouzdano i ne baš intuitivno. Vatreni znak tera ih da žele da budu uvek ispred drugih i učiniće sve da pobede, što ih čini vrlo pohlepnima. Nije ih briga za posledice, jer im je najvažnije da pobede. Ovo može biti vrlo frustrirajuće za druge znakove, jer nije sve u životu igra ili takmičenje.

4. Kratkovidi su

Gotovo su slepi za druge, ne vole da pomažu i smatraju da poseduju pravo na sve. Mogli biste da budete prijatelji s njima godinama i mislite da ste zaista bliski, ali Ovnu je stalo samo do sebe. Zdravi Ovnovi znaju da su sebični, ali nezdravi i nesigurni Ovan će ovo poreći. Nisu otvoreni da im se kaže šta da rade. Ovnovi ne shvataju da su bezobrazni i to može postati iscrpljujuće.

5. Ovan nije uvek podrška

Ovnovi imaju prijatelje kojima nisu uvek na raspolaganju, ali očekuju da će oni uvek biti tu za njih. Nekada su ljubomorni na tuđa dostignuća, pa izazivaju druge da se takmiče sa njima. Ovan takođe može imati vrlo velika očekivanja od članova porodice. Takođe, ako vam Ovan nije na prvom mestu, on uopšte neće mariti za vas; čak i ako vam je mnogo stalo do njega to neće biti dovoljno – Ovan u vašem životu mora biti ili prvi na pijedestalu ili neće postojati.

6. Odbijaju da gube

Ovnovi će, bez obzira na sve, uvek želeti da imaju poslednju reč. Oni moraju uvek da budu u pravu, čak i kad je svima očigledno da nisu. Ako pokušate da kažete Ovnu da ste uznemireni, on to neće shvatiti ozbiljno, a zatim vam zameriti što mu niste ranije rekli. Priroda Ovan je sama po sebi konkurentna i nema šanse da to mogu da promene.

7. Ovnovi su pohlepni

„Hoću sve, sad i odmah, samo za sebe“ – tako razmišlja tipični predstavnik ovog vatrenog znaka. Ovan ne voli ništa da deli sa drugima, ali će to ipak učiniti ako proceni da bi mogao od toga da ima korist. Oni takođe žele da sve bude po njihovom. Kada im to osporite ili im uništavate šanse za dobar provod, na primer na zabavi, oni će vam zagorčati život. Učiniće to tako da nećete više nikada želite da idete s njima bilo gde.

8. Ovan nije intuitivan

Ovnu treba neko vreme da shvati šta drugi osećaju prema njemu, ali će se često dogoditi da prođu godine i godine a da vas osoba rođena u ovom vatrenom znaku „ne pročita“. Njihov nedostatak intuicije dolazi iz njihove sebične i takmičarske prirode, zbog čega im je teško da shvate sopstvena osećanja, kako bi bolje shvatili tuđa.

(Telegraf.rs)

