Osvetoljubive žene rađaju se u ova četiri horoskopska znaka

Prema astrološkim tumačenjima, neke žene teško praštaju nepravdu i pažljivo planiraju odmazdu, često iz potrebe da povrate kontrolu i osećaj pravde.

Škorpija

Žene rođene u znaku Škorpije imaju intenzivne emocije i pamte izdaje; kada ih neko povredi, dugo čekaju pravi trenutak da uzvrate i često to rade hladno i odlučno.

Lav

Lavice ne podnose poniženje i vole da ih se poštuje; povreda ponosa može probuditi dramatičnu potrebu za osvetom, pa će nastojati da druga strana oseti sličnu nelagodu.

Bik

Žene Bikovi su tvrdoglave i strpljive — retko uzvraćaju impulsivno, ali dugo nose ljutnju i spremne su da čekaju, planiraju i mirno sprovedu svoj odgovor kad odluče da vrate dug.

Jarac

Pripadnice Jarca deluju hladno i proračunato: umesto emotivnog izlivanja, one sistematski planiraju posledice za one koji su ih povredili, verujući da nepravda mora biti ispravljena.

