Osvetoljubivi horoskopski znaci: Čim ih povredite, zagorčaće vam život

Često nismo ni svesni da smo nekoga duboko povredili sve dok nam se to ne vrati poput bumeranga, ali sa dvostruko većom silinom.

Osvetoljubivi horoskopski znaci svuda su oko nas – oni su ljudi u vašem okruženju koji poseduju slonovsko pamćenje kada je reč o izdaji i nepravdi. Dok neki ljudi planu i zaborave, ovih pet znakova Zodijaka urezuje svaku uvredu u kamen i strpljivo čeka savršen trenutak da poravna račune.

U svetu astrologije, granica između pravde i osvete je često tanka, a određeni pripadnici Zodijaka tu liniju prelaze bez oklevanja. Bilo da je reč o vodenoj dubini emocija ili zemljanoj tvrdoglavosti, zajedničko im je jedno – oni ne praštaju lako. Ako ste ikada osetili hladan tuš od nekoga za koga ste mislili da vam je oprostio, verovatno ste imali posla sa jednim od ovih znakova.

Zašto su ovi osvetoljubivi horoskopski znaci tako opasni?

Kada se govori o osveti, Škorpija je uvek prva na listi, i to s razlogom. One ne reaguju impulsivno; one planiraju. Za njih osveta nije jelo koje se servira hladno, već ledeno. Škorpije nikada ne zaboravljaju laž ili izdaju i spremne su da čekaju godinama dok druga strana ne spusti gard. Njihov ubod je precizan, bolan i najčešće cilja tamo gde si najranjiviji.

S druge strane, imamo Rakove i Ribe, vodene znakove koji na prvi pogled deluju bezopasno. Međutim, njihov bes je emotivni vrtlog. Rakovi se vode parolom „milo za drago“, ali u mnogo gorem obliku, dok Ribe, iako deluju kao sanjari, mogu postati pravi košmar ako ih povrediš, pretvarajući tvoj život u niz neprijatnih situacija koje ne možeš da objasniš.

Ne treba zaboraviti ni zemljane znakove. Bik i Devica pristupaju osveti sa hladnom logikom. Bik je toliko tvrdoglav da, jednom kada izgubiš njegovo poverenje, povratka nema. On te neće napasti otvoreno, ali će te polako i sigurno isključiti iz svog života, uskraćujući ti svaku pomoć kad ti bude najpotrebnija. Devica, s druge strane, koristi svoj intelekt da te ponizi i kritikuje tačno tamo gde zna da boli ego.

Trikovi za preživljavanje njihovog besa

Priznajte grešku odmah: Ovi znaci preziru izgovore; iskrenost je jedini štit.

Ne potcenjujte njihovu tišinu: Ako ćute, verovatno analiziraju vaše slabosti.

Pokažite stvarno kajanje: Lažne suze kod njih samo dolivaju ulje na vatru.

Život je previše kratak da bi se trošio na stare sukobe, ali osvetoljubivi horoskopski znaci nas podsećaju da svaka akcija ima reakciju. Najbolji način da se zaštitite nije strah, već iskrenost i poštovanje tuđih granica. Ako ste prepoznali nekog svog u ovim opisima, možda je vreme za jedan otvoren razgovor uz kafu, pre nego što tišina postane previše glasna.

