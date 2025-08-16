Otkrijte koja rasa pasa je najbolja za vaš horoskopski znak!

Ukoliko želite da obradujete nekoga ili sebe najvernijim prijateljem u vidu psa, dobro bi bilo da znate koja je rasa pasa idealna za svaki od znakova zodijaka.

Ta vrsta psa bi po astrologiji bila najbolji prijatelj osobe u tom znaku, tako da vam u velikoj meri olakšavamo posao.

Ovan i nemački ovčar

Ovan je tvrdoglava osoba koja voli da igra glavnu ulogu i kreće samostalno u avanture. Potreban mu je pas koji je aktivan i brz, zbog čega je nemački ovčar odličan izbor. Ova rasa je neverovatno energična i inteligentna. Veoma su lojalni i zaštitnički nastrojeni prema svojim vlasnicima, baš kao što su i ovnovi prema svojim najmilijima. Nemački ovčar će Ovnovima biti odličan prijatelj i podrška u svim avanturama!

Bik i kavaljerski španijel

Bikovi uživaju u elegantnijim aspektima koje život nudi, oni su lojalni i praktični u svakodnevnom životu. Shodno tome, kavaljerski španijel kralja Čarlsa je rasa koja će se dobro slagati sa bikovima i njihovim visokim životnim stilom. Pravi su kućni ljubimci i ne smeta im vreme provedeno u kući ili stanu, ako je potrošeno kvalitetno i to za igru i maženje. Iako mogu biti osetljivi, oni su izuzetni društveni psi i dobro se slažu sa decom i drugim ljudima.

Blizanci i velški korgi

Blizanci su druželjubivi, veseli, uzbuđeni i radoznali za ceo svet oko sebe. Stoga nije iznenađenje da je velški korgi idealan tip psa za njih. Obično su to manji psi koji veruju da su veći nego što jesu. Izuzetno su druželjubivi i vole da budu u centru pažnje. Kao jednoj od najpopularnijih i najomiljenijih rasa, nije im teško da privuku pažnju svih u prostoriji, a isto će učiniti i vama kada ih vidite prvi put.

Rak i pomeranac

Poznato je da su pomeranci zaštitnički nastrojeni, zahtevaju veliku nežnost i većinu vremena provode u zatvorenom prostoru. Oni su zato savršeni za Rakove. Ovi psi, iako mali, imaju veliko srce. Iskoristiće sve mogućnosti koje im se pružaju samo da pokažu svom vlasniku koliko ga vole. Nisu zahtevni kada je u pitanju dresura i relativno je lako brinuti o njima, što ih čini idealnom rasom za Rakove

Lav i jazavičar

Veoma društveni i razigrani lavovi uživaće u društvu jazavčara. Ovu rasu odlikuju maleni i živahni psi nestašne prirode koji su puni kvaliteta koje će lavovi jako ceniti. Iako imaju običaj da privlače pažnju svih u prostoriji, jazavčari se često posvećuju samo jednoj osobi. Oni su neverovatno inteligentni i prilagodljivi i malo je stvari kojih se plaše. Obično misle da su u stvari veći nego što jesu i ponašaju se kao hrabri spasioci kada su sa svojim vlasnicima.

Devica i čau čau

Devica je rezervisana i smirena, baš kao čau čau. Ova veoma inteligentna vrsta psa obično ne zahteva mnogo pažnje, ali uživa u vremenu koje provodi sama sa sobom. Zbog toga se ponekad u početku ne slaže sa drugim rasama i mnogi ga smatraju opasnim, ali zapravo nisu uopšte agresivni po prirodi. Veoma su lojalni, kao i Device i zato su odlična rasa za njih.

Vaga i engleski kratkodlaki hrt

Vage su ljubazne i imaju veliku potrebu da očuvaju mir. To ih čini savršenim saputnikom u životu, ali i kada je u pitanju rasa engleska kratkodlakog hrta. Iako je prvobitno uzgajana sa namerom da se koristi u lovu, ova rasa je izuzetno druželjubiva, atletski građena i raspoložena za sve vrste aktivnosti. Ali nakon svake aktivnosti, oni takođe provode dosta vremena uživajući u snu što je idealno kada je Vaga u pitanju.

Škorpija i pitbul

Škorpija je snažna, posvećena zadatku i cilju koji je postavila i neverovatno je zaštitnički nastrojena prema onima koje voli. Pitbul je zato odlična rasa za njih. Ova rasa, iako na prvi pogled hladna, je ipak puna emocija koje krije ispod svoje krute površine. Poznati su i po svom dominantnom stavu, ali na kraju sve što žele je da udovolje vlasniku. Kada se jednom poveže sa njim, ta ljubav je neraskidiva

Strelac i australijski ovčar

Strelac je radoznao, inteligentan i voli avanture, zato je australijski ovčar idealna rasa za njih. Ova rasa je izuzetno energična i zahteva mnogo aktivnosti da bi se umorila, ali odličan je prijatelj kada su u pitanju putovanja i avanture. Oni će vas svuda pratiti, a vi nećete zaboraviti njihovu privrženost i odanost. Lako se prilagođavaju svim vrstama okruženja, što znači da zajedničkim putovanjima neće biti kraja.

Jarac i belgijski ovčar

Jarac je vredan, odan i inteligentan, tako da će se rasa poput belgijskog ovčara odlično slagati sa njima. Ovi psi imaju jake zaštitne instinkte i odlučni su kada je u pitanju zaštita voljene osobe od bilo kakvih pretnji. Oni ponekad mogu biti zahtevni za obuku i potrebna im je čvrsta i strpljiva ruka da ih usmeri u pravom smeru, ali jarac je i više nego vešt da se nosi sa tvrdoglavošću ove rase.

Vodolija i basenji

Vodolije su poznate po tome što su jedinstvene, nezavisne i inteligentne, a to su osobine koje basenji rasa takođe u potpunosti podržava. Iako su prvobitno uzgajani za svrhu lova u Africi, ovi psi su poznati kao prijateljski raspoloženi i puni energije, iako imaju snažnu, tvrdoglavu karakternu osobinu, baš kao i Vodolije. Oni nisu zainteresovani i neće učiniti nešto samo zato što im se kaže, što znači da će Vodolijama trebati malo strpljenja dok ih obučavaju.

Ribe i koker španijel

Ribe su poznati po svojoj osetljivosti, dubokim emocijama i zarazno dobrom raspoloženju, pa nije ni čudo što će ih privući rasa koker španijela. Ovi mali psi vole da budu blizu svojih vlasnika i neće oklevati da im pokažu koliko im je stalo do njih. Koker španijel takođe zahteva mnogo strpljenja, ali s obzirom na to koliko ribe brinu o svojim prijateljima i porodici i koliko su posvećene stvarima koje vole, ova rasa biće savršena za njih.

