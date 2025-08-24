Otkrijte svoj znak u horoskopu drevnih Maja i saznajte šta on govori o vašoj ličnosti

Majanski horoskop pogađa bez greške

Različite kulture širom sveta poput Grka, Rimljana, Kelta, Kineza ili Haldejaca, iako su razdvojene ne samo po udaljenosti, već i po vremenu, poklapaju se u tvrdnjama da zvezde imaju uticaj na ličnost ljudskih bića u odnosu na njihov datum rođenja i određeni znak.

Tako su i Maje, koje se smatraju velikim astronomima i matematičarima, takođe kreirale svoj horoskop, koji je u odnosu na grčki horoskop koji tradicionalno poznajemo, podeljen na 13, umesto na 12 delova. Ovo je zbog toga što su Maje davale veći značaj Mesecu, nego Suncu (što je slučaj u zapadnom Zodijaku), i što njihov kalendar broji ukupno 364 dana, dok su poslednji (365. dan) nazivali „Dan vremena van vremena“ i posvetili ga isključivo proslavama.

Slično kao i u kineskom horoskopu, i kod Maja svaki znak predstavlja određenu životinju koja, prema pisanju „Azulik.com“, pokazuje karakteristike osobe prema danu kada je rođena.

Saznajte koji je vaš znak Maja.

Tzootz (Šišmiš)

Od 26. jula do 22. avgusta – Liči na Lava

Harizmatični i lideri po prirodi. Imaju mnogo energije i entuzijazma za život, pa im je karakter jak još od detinjstva. Zbog svog velikog samopoštovanja, ostvaruju važne poslovne i društvene pozicije. Obično su dobri prijatelji i zaštitni partneri, ali će uvek morati da se osećaju slobodno i nezavisno da bi izvukli najbolje iz sebe.

Džec (Škorpion)

Od 23. avgusta do 19. septembra – Podseća na Devicu

Po prirodi posmatrač i analitičan. Vole da se pridržavaju običaja i pravila, zbog čega ih tradicionalni život ispunjava. Njihove reči su dobro prihvaćene od ljudi oko njih jer govore mirno i objektivno. Što se tiče njihovih odnosa, oni svoju ljubav pokazuju pomažući drugima.

Keh (Jelen)

Od 20. septembra do 17. oktobra – Podseća na Vagu

Ovaj znak ima veoma razvijen osećaj za estetiku i osetljivost, tako da mogu biti veliki umetnici. Takođe vole da žive u harmoniji i lako im je da pokažu svoja osećanja ljudima oko sebe. Oni su veliki zavodnici, ali istovremeno slatki i elegantni, pa lako privlače ljude.

Stanje (Sova)

Od 18. oktobra do 14. novembra – Podseća na Škorpiju

Intuitivni i mudri po prirodi, međutim ponekad previše žive u svom unutrašnjem svetu. Oni su veoma dobri savetnici i nadareni slušaoci, tako da mogu da budu odlični psiholozi. Njihove emocije su intenzivne i ponekad mogu biti promenljive. Međutim, veoma su društveni i vole da imaju blizak krug ljudi kojima veruju.

Kutz (Paun)

Od 15. novembra do 12. decembra – Podseća na Strelca-Jarca

Vole da privlače pažnju i zauzimaju visok društveni nivo i ozbiljnu karijeru. Oni traže savršenstvo u svemu što rade, tako da su obično ekstremni, ali veoma originalni i kreativni. Oni žive u sadašnjosti i lako im je da vide pozitivnu stranu svega, ali ne vole da se naprežu da se poboljšaju i suoče se sa izazovima na radu i pred ličnim izazovima.

Kibraj (Aligator)

Od 13. decembra do 9. januara – Podseća na Strelca-Jarca

Jednostavni i prilagodljivi po prirodi, oni su optimistični ljudi sa kojima je lako uspostaviti vezu. Ne vole da osećaju pritisak ili da im se govori šta da rade. Više vole da odvoje vreme za analizu i razmišljanje pre nego što deluju. To ih čini dobrim istraživačima ili radnicima skoncentrisanim na detalje. Oni su razboriti i stidljivi, pa traže veze zasnovane na poštovanju.

Bac kimil (Majmun)

Od 10. januara do 6. februara – Podseća na Vodoliju

To je najsmešniji znak Maja od svih, koji nikada ne gubi kontakt sa svojim unutrašnjim detetom. Žive u sadašnjosti i puni su optimizma. Za njih je važno da imaju veliku grupu prijatelja, a osećaj da imaju „svitu“ je za njih od vitalnog značaja. Dobri su u poslovima gde moraju da organizuju događaje ili da budu u kontaktu sa ljudima. Ponekad vole da budu protagonisti.

Coz (Soko)

Od 7. februara do 6. marta – Podseća na Ribe

Duhovni i pronicljivi, sa snažnim ličnostima koje ljudi oko njih poštuju zbog njihovog spokoja i mudrosti. Oni sa lakoćom zauzimaju komandne položaje i poslove koji nose autoritet, ali nikada ne gaze preko onih oko sebe. Imaju duboka i iskrena osećanja, tako da su odlični u vezama, ali i roditelji.

Balam (Jaguar)

Od 7. marta do 3. aprila – Podseća na Ovna

Žive svoje živote sa puno strasti, pa se ponekad izlažu i riziku. Stalno traže situacije koje ih izazivaju. Imaju snažnu ličnost koja stvara poštovanje i prirodno su rođeni lideri. Moraju da imaju stalnu fizičku aktivnost kako bi oslobodili energiju koju nose u sebi.

Feks (Lisica)

Od 4. aprila do 1. maja – Podseća na Bika

Vredni i odgovorni, traže stabilnost i utehu u svom životu i ljudima oko sebe jer su veoma vezani za svoju porodicu i prijatelje. Vole da pomažu drugima kad god imaju priliku i to bezuslovno. Kao partneri su lojalni i poštovani, ponekad pomalo temperamentni.

Kan (Zmija)

Od 2. maja do 29. maja – Podseća na Blizance

Inteligentni i radoznali ljudi po prirodi, uvek u stalnom učenju i različitim aktivnostima. Vole da im se dive i da ih poštuju, što lako postižu zahvaljujući svojoj prirodnoj senzualnosti. Oni traže ljubav i „biti u paru“ je od suštinskog značaja za ovaj znak. Što se tiče posla, oni su dobri pisci ili učitelji.

Tzub (Veverica)

Od 30. maja do 26. juna – Liči na Blizanca-Raka

Vredan i izražajan po prirodi, ovaj znak Maja stalno traži kontakt sa drugim ljudima, što bez napora ostvaruje zbog svoje simpatičnosti i dobrog raspoloženja. Oni su bezuslovni i iskreni prijatelji. Sa njima je lako razgovarati i znaju kako da izraze svoja osećanja. Ponekad mogu da budu impulsivni, posebno kada je u pitanju rešavanje finansijskih pitanja.

Aak (Kornjača)

Od 27. juna do 25. jula – Podseća na Raka

Za ovaj znak odnosi i porodica su najvažniji, tako da uživaju u vremenu koje provode kod kuće. Vredni su i istrajni. Za njih je važno fer i udobno radno okruženje. Oni uživaju u radu na ekološkim pitanjima ili pitanjima vezanim za prirodu. Oni mogu da postanu pomalo introvertni, posebno u vezama, ali kada imaju partnera, veoma su verni i stabilni.

