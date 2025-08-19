Otkrijte svoju duhovnu životinju po horoskopu: Štiti vas i otkriva vaše vrline i mane

Duhovne životinje su tu da nam pomognu da razumemo izazove koje nam život postavlja i usmere nas na pravi put. Po astrologiji, svaki horoskopski znak ima svoju duhovnu životinju koja predstavlja njegove osnovne karakteristike.

Ako se često susrećete ili pak sanjate određenu životinju, to može biti znak da je to vaša duhovna životinja, a u nastavku teksta pogledajte datume i pronađite životinju koja vam „čuva leđa“.

Vidra: 20. januar – 18. februar

Veoma ste nepredvidiva i tvrdoglava osoba, pa ljudi često ne žele da ulaze u komunikaciju s vama jer je „samo vaše mišljenje ispravno“.

Znate svoje ciljeve u životu i ne dozvoljavate nikome da vam stane na put. Slobodno vreme provodite u prirodi pored vode i ne dopuštate da vam neko ili nešto remeti mir.

Vuk: 19. februar – 20. mart

Vi ste umetnička duša, a ljudi vas vole jer ste empatični, nežni i darežljivi. U životu najviše cenite slobodu, pa vam je zbog toga teško da se „vežete“ za jednu osobu.

Mana vam je što izbegavate obaveze i uvek kasnite na posao.

Soko: 21. mart – 19. april

Vaš karakter je snažan i plenite svojom pojavom gde god da se pojavite. Veoma ste ljubazni, šarmantni i otvoreni prema novim ljudima i stvarima.

Iako vas ljudi vole zbog vaše harizme i dobrote, ipak znate da ih iznervirate zbog potrebe da se stalno hvalite.

Dabar: 20. april – 20. maj

Dabrovi su svesni toga što imaju i uvek su spremni da iskoriste sve svoje resurse. Veliki ste radnik, stalno tražite nove projekte i postavljate nove ciljeve.

Vašu „mračnu stranu“ predstavljaju dve osobine – nepredvidivi ste i vrlo osvetoljubivi.

Jelen: 21. maj – 20. jun

Vrline koje vas krase su ljubaznost, saosećajnost i iskrenost. Najviše volite kada ste okruženi ljudima koje volite, jer vam ulivaju mir i poverenje.

Ne volite da upoznajete nove ljude, jer se plašite da budete povređeni i izigrani.

Detlić: 21. jun – 21. jul

Ljudi na vas gledaju kao na ratnika koji će uvek stati ispred slabijih i zaštiti ih svojim rečima i inteligencijom. Vi sve rešavate verbalno i veoma ste dobri u tome.

Međutim, u odnosima ste veoma posesivni i ne znate da kontrolišete svoje emocije, pa vam ljudi to najviše zameraju.

Losos: 22. jul – 22. avgust

Vi ste osoba koja je uvek spremna na pokret i glavna ste zvezda u društvu. Volite umetnost i veoma ste kreativni, a tu stranu pokazujete samo partneru s kojim ste u emotivnoj vezi.

Ono što odbija ljude od vas je arogancija koju ne možete da sakrijete. Želite da budete najbolji, najjači, prvi, a to mnogima smeta.

Medved: 23. avgust – 22. septembar

Ova životinja izaziva strahopoštovanje i divljenje zbog svoje snage, a isto važi i za vas. Ljudi se u vašem prisustvu osećaju zaštićeno i svesni su koliko se trudite da se ništa loše ne dogodi.

Međutim, oni koji vas ne poznaju smatraju da ste dvolični, jer im deluje kao da se pretvarate kada razgovarate s njima.

Gavran: 23. septembar – 22. oktobar

Vrlo ste inteligentni i imate avanturistički duh, a život vam je velika igra ispunjena zabavom.

Oko osoba do kojih vam je stalo ulažete veliki trud i obožavate da ih obradujete malim stvarima i iznenađenjima.

Vaša mana je to što se naivni, jer neki ljudi iskorišćavaju vašu dobrotu.

Zmija: 23. oktobar – 21. novembar

Zmije su misteriozne, impulsivne i odlučne – baš kao i vi. Ali, za razliku od hladne zmije, vi ste veoma društvena osoba koju mašta i snovi pokreću u životu.

Iako imate puno ljudi oko sebe, ipak nikome ne verujete, već samo svojim instiktima.

Sova: 22. novembar – 21. decembar

Sova je povezana sa jakom intuicijom i mudrošću. Lako se prilagođavate svakoj situaciji, pa vam nije problem da menjate profesiju ili nađete novog partnera posle duge veze.

Ljudi znaju vašu slabu tačku, a to je što skoro sve i svako može da vas izbaci iz takta. Zato je dobro da se u tim situacijama oslonite na totem sove.

Guska: 22. decembar – 19. januar

Guske su jedne od najmarljivijih radnika i ponekad se toliko okupiraju radom da zanemaruju druge aspekte života.

Veoma ste odlučni i znate šta želite, ali velike ciljeve često ne ostvarujete jer sve gledate na negativan način. Neuspeh nije opcija za vas, stoga je poželjno da nekada stavite „ružičaste naočare“.

(Telegraf.rs)

