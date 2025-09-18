Otkrijte vašu božansku stranu: Ko je vaš mitski zaštitnik prema horoskopskom znaku

Astrologija i mitologija oduvek su bile povezane. Svaki horoskopski znak ima svog mitskog zaštitnika među grčkim bogovima i boginjama.
Njihova simbolika otkriva skrivene osobine, unutrašnju snagu i potencijale koje nosimo u sebi.
Ovan – Ares
Bog rata oličava hrabrost, snagu i borbenost. Ovnovi su vođeni ambicijom i strašću, baš kao Ares.
Bik – Hestija
Boginja doma i ognjišta donosi Bikovima stabilnost, praktičnost i posvećenost porodici
Rak – Artemida
Boginja Meseca i prirode simbolizuje brižnost, empatiju i zaštitničku energiju – osobine tipične za Rakove
Blizanci – Atena
Boginja mudrosti i strategije daruje Blizancima radoznalost, snalažljivost i dar za komunikaciju.
Lav – Zeus
Kralj bogova simbolizuje moć, autoritet i želju za uspehom. Lavovi, baš kao Zeus, žele da budu u centru pažnje.
Devica – Demetra
Boginja plodnosti i zemlje donosi Devicama brižnost, nežnost i sposobnost da neguju druge
Vaga – Afrodita
Boginja ljubavi i lepote daruje Vagama šarm, strast i težnju ka harmoniji
Škorpija – Hades
Gospodar podzemlja simbolizuje dubinu, strast i unutrašnju snagu – osobine koje Škorpije nose u sebi.
Strelac – Dionis
Bog vina i zabave donosi Strelčevima optimizam, slobodu i životnu radost.
Jarac – Apolon
Bog sunca i isceljenja povezuje se sa mudrošću, ambicijom i težnjom ka stabilnosti.
Vodolija – Prometej
Vizionar koji je ljudima doneo vatru simbolizuje originalnost, nezavisnost i ideje koje menjaju svet – baš kao Vodolije
Ribe – Ištar
Boginja ljubavi i plodnosti donosi Ribama intuiciju, emotivnost i duboka osećanja
