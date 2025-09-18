Otkrijte vašu božansku stranu: Ko je vaš mitski zaštitnik prema horoskopskom znaku

Astrologija i mitologija oduvek su bile povezane. Svaki horoskopski znak ima svog mitskog zaštitnika među grčkim bogovima i boginjama.

Njihova simbolika otkriva skrivene osobine, unutrašnju snagu i potencijale koje nosimo u sebi.

Ovan – Ares

Bog rata oličava hrabrost, snagu i borbenost. Ovnovi su vođeni ambicijom i strašću, baš kao Ares.

Bik – Hestija

Boginja doma i ognjišta donosi Bikovima stabilnost, praktičnost i posvećenost porodici

Rak – Artemida

Boginja Meseca i prirode simbolizuje brižnost, empatiju i zaštitničku energiju – osobine tipične za Rakove

Blizanci – Atena

Boginja mudrosti i strategije daruje Blizancima radoznalost, snalažljivost i dar za komunikaciju.

Lav – Zeus

Kralj bogova simbolizuje moć, autoritet i želju za uspehom. Lavovi, baš kao Zeus, žele da budu u centru pažnje.

Devica – Demetra

Boginja plodnosti i zemlje donosi Devicama brižnost, nežnost i sposobnost da neguju druge

Vaga – Afrodita

Boginja ljubavi i lepote daruje Vagama šarm, strast i težnju ka harmoniji

Škorpija – Hades

Gospodar podzemlja simbolizuje dubinu, strast i unutrašnju snagu – osobine koje Škorpije nose u sebi.

Strelac – Dionis

Bog vina i zabave donosi Strelčevima optimizam, slobodu i životnu radost.

Jarac – Apolon

Bog sunca i isceljenja povezuje se sa mudrošću, ambicijom i težnjom ka stabilnosti.

Vodolija – Prometej

Vizionar koji je ljudima doneo vatru simbolizuje originalnost, nezavisnost i ideje koje menjaju svet – baš kao Vodolije

Ribe – Ištar

Boginja ljubavi i plodnosti donosi Ribama intuiciju, emotivnost i duboka osećanja

