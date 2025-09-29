Otkrivamo mračne i skrivene tajne svakog znaka zodijaka — jedan će vas najviše iznenaditi

Svaki znak krije drugačiju vrstu nesigurnosti koju retko pokazuje drugima, a razumevanje tih skrivenih delova pomaže u većoj samosvesti i boljim odnosima.

Škorpija može delovati izuzetno samouvereno, ali duboko u sebi se plaši zbližavanja sa ljudima i pokazivanja svoje ranjivosti. Poverenje je previše rizično. A gde stoji nepobedivi Ovan? Čega se najviše plaše? Šta može da probije Blizance ili Lava u njihovom srcu i duši? Šta se dešava u umu stoičkog Jarca, koji naizgled uvek imaju sve pod kontrolom.

Vodolija

Vodolije često osećaju da ne iskuse emocije onako kako misle da bi trebale; ulaze u veze, ali dugo ne osećaju vezanost, pa to doživljavaju kao sopstveni nedostatak i krive sebe zbog toga.

Ribe

Ribe se često pretvaraju da znaju šta rade dok u sebi lutaju; koriste sanjarenje da izbegnu stvarnost, osećaju se izgubljeno i retko traže pomoć jer ne vole da deluju ranjivo.

Ovan

Ovnovi izbegavaju sukobe i mrze osećaj gubitka; na površini deluju neustrašivo, ali posle svađa često žale i žele da obnove veze koje su opteretili konfliktom.

Bik

Bikovi se plaše da neće biti zapamćeni ili da nisu važni drugima; često se pitaju da li zaista znače nešto u životima ljudi koji su im važni, što im stvara tihu nesigurnost.

Blizanci

Blizanci se trude da se uklope i budu prihvaćeni pa često menjaju sebe da izbegnu usamljenost; više im je strašno biti sami nego pokazati pravo lice.

Rak

Rakovi se trude da stalno izgledaju srećno kako ne bi opteretili okolinu; kriju tugu da bi zaštitili druge i osećaju pritisak da ne budu teret.

Lav

Lavovi, uprkos ekstrovertnom držanju, veruju da nisu za ljubav i da su greške njihove; iza ponosnog imidža često se krije velika osetljivost i strah od odbacivanja.

Devica

Device deluju organizovano, ali im je teško da održe pozitivan ton svakog dana; bore se sa stalnim opterećenjem i ponekad se krive što ne mogu sve da kontrolišu.

Vaga

Vage ne podnose biti same jer se kroz ulaženje u odnose izbacuju iz sopstvenih problema; često potiskuju lične brige kako bi održale harmoniju i izbegle suočavanje sa sobom.

Škorpija

Škorpije se boje bliskosti i ranjivosti; žele poverenje drugih, ali teško veruju jer misle da će njihove slabosti jednog dana odbiti druge.

Strelac

Strelčevi žude za ljubavlju i osećaju se beznadežno kada nisu u vezi; strah od neprihvaćenosti i osećaj da nisu dovoljno dobri potresaju ih kada su sami.

Jarac

Jarčevi ulažu svu energiju u postizanje ciljeva i često zapostavljaju duboke veze; boje se da će njihov uspon značiti i trajnu usamljenost ako ne izgrade emotivne veze.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com