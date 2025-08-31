Otkrivamo mračne strane svakog horoskopskog znaka: Niko nije spreman za ovu okrutnu istinu

Svaki horoskopski znak skriva tamnu stranu koju retko ko priznaje. Od brutalnih raskida do hladnokrvnih igara, saznajte koja je najokrutnija osobina svakog znaka.

Ovan – Bezdušni raskidi

Ovnovi vole da preseku veze iz vedra neba, ne ostavljajući priliku za objašnjenje. Njihova impulsivnost pretvara prekid u hladan udarac bez ikakvog saučešća.

Bik – Neumorni preljubnici

Kada ih ponese strast, Bikovi nemaju granica. Opravdavaju svaku neveru i očekuju da im partneri progledaju kroz prste, bez osećaja krivice.

Blizanci – Majstori laži

Blizanci lako izigravaju poverenje i ne drže se obećanja. I dok ti truneš u sumnji, oni nastavljaju dalje, ne osvrćući se na posledice.

Rak – Bez oprosta, bez zaborava

Rakovi čuvaju svaku povredu kao ratno oružje. Jednom kad vas izbrišu iz svog života, ostaviće vas s grižom savesti zauvek.

Lav – Impulsivna zloba

Lavovi umeju iznenada da nasrne rečima koje bole jače od udarca. Uživaju u dominaciji svoje moći i često preteraju do granice nasilja.

Devica – Podmukla optuživanja

Device brižljivo planiraju svaku zlobnu primedbu. Često vam nameću krivicu i sumnju u sopstvene postupke, dok same ostaju hladne i proračunate.

Vaga – Profesionalni lažovi

Vage vas gledaju pravo u oči dok vam serviraju izmišljotine. Njihova taktika je da odsede konflikt, ali iza laži leži manipulacija.

Škorpija – Bezbrižni tiranin

Škorpije žele da vladaju svakom situacijom. Kad uđu u nečiji život, ne popuštaju dok ne slome svaku nezavisnost.

Strelac – Hladnokrvni prekidi

Strelci ne trpe zadržavanje i lako prekidaju veze. Kada odluče da ste im dosadio, nestaju bez traga kao da nikada nisi ni postojalo.

Jarac – Majstor bolnih povreda

Jarčevi koriste reči kao oružje. Njihova omiljena igra je srceparajuće vređanje koje se pamti doživotno.

Vodolija – Besramni prevaranti

Vodolije lažu bez imalo griže savesti i često izigravaju emocije drugih. Materijalna dobit ili zabava su im dovoljni da prekrše svako obećanje.

Ribe – Narcisi u obziru

Ribe nema vremena ni strpljenja za tuđi pa kao prijatelj neće biti baš neki slušalac, ali će želeti da saslušate sve što on ima da kaže. Ribe nikad nikog neće voleti koliko vole sebe.

