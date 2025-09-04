Otrov u malom pakovanju: Evo koja su 3 znaka najviše toksični, najnegativniji su ljudi u horoskopu

Bežite od ovakvih ljudi.

Sigurno ste makar jednom upoznali osobu koja čim uđe u prostoriju – atmosfera postane teža. Takvi ljudi često ni ne primećuju da ponavljaju iste obrasce ponašanja, iako možda žele da se promene.

Prema astrolozima, postoje znakovi koji češće ispoljavaju ovakvu stranu ličnosti.

Škorpija

Kod Škorpija nikad ne znate šta se krije ispod površine. Oni su majstori čuvanja tajni i vrlo vešto vode „igru u igri“. Ako im stanete na žulj, teško da ćete to lako zaboraviti – jer Škorpija ume da vrati istom merom, i to na način da ni ne primetite dok ne bude kasno. Naizgled vas mogu obasipati komplimentima, a iza kulisa pletu mrežu intriga koja vas podseća na najnapetiju sapunicu.

Blizanci

Kod Blizanaca sve zavisi od dana. Jednog jutra ste im najbolji prijatelj, a već sutradan vas mogu tretirati kao stranca. Njihova društvenost i šarm su neosporni, ali nestalnost i sklonost ogovaranju umeju da stvore neprijatne situacije. Ako se nađu uvređeni, lako je moguće da će „slučajno“ prećutati informacije koje su vam bile važne.

Lav

Lavovi vole da sijaju – to im niko ne osporava. Ali ponekad njihova potreba da imaju glavnu reč može postati iscrpljujuća za okolinu. Ako se usudite da im protivrečite, spremite se na ubeđivanje da ipak oni bolje znaju. I dok često tvrde da sve rade iz najbolje namere, njihov zahtev da budu u centru svega ume da ostavi gorak utisak kod onih koji se osete zapostavljeno.

Ovi znakovi nas podsećaju da ponekad nije problem samo u drugima, već i u načinu na koji se mi postavimo. Prepoznati toksične obrasce je prvi korak da ih izbegnemo ili, još bolje, naučimo kako da ih neutrališemo.

