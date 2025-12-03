Otvara se put svetlosti do 2043. godine: Pluton donosi olakšanje, ovi znakovi će konačno progledati!

Pluton izlazi iz retrogradnog hoda i donosi olakšanje za četiri horoskopska znaka. Saznajte kome se otvaraju nove prilike

Pluton kreće direktno i donosi olakšanje za četiri horoskopska znaka – evo šta to znači i kako iskoristiti ovu energiju.

Pluton je bio retrogradan od 4. maja 2025, donoseći brojne izazove, krize i suočavanja sa sopstvenim senkama.

Astrološkinja Helena Hator objašnjava da su se neki znaci tokom tog perioda osećali kao da je svaki njihov korak pod lupom, prenosi 24sedam.rs.

„Ali to se sada menja,“ kaže ona. „Od ovog trenutka više nema povratka, vreme je za novi život, bez ograničenja.“

„Informacije koje budete podelili ovih dana mogu promeniti tok vašeg života,“ kaže Hator. „One mogu odrediti šta vas čeka sve do 2043. godine.“

Ovaj astrološki događaj donosi olakšanje, jasnoću i novu energiju – posebno za četiri horoskopska znaka koji su u prethodnom periodu osećali pritisak i stagnaciju.

Jarac – oslobađanje od tereta

Jarčevi su poslednjih meseci nosili težak emotivni i poslovni pritisak. Direktan hod Plutona donosi im olakšanje i novu snagu da završe započete projekte. Sada je pravi trenutak da se fokusiraju na dugoročne ciljeve

Škorpija – unutrašnja transformacija

Kao znak kojim vlada Pluton, Škorpije su posebno osetile retrogradni period. Sada ulaze u fazu emocionalnog preporoda i jačanja intuicije. Idealno vreme za donošenje važnih odluka i oslobađanje od toksičnih odnosa

Bik – stabilnost i sigurnost

Bikovi konačno osećaju da se tlo pod nogama smiruje. Direktan Pluton donosi im finansijsku i emotivnu stabilnost, kao i priliku da učvrste odnose sa bliskim ljudima

Rak – emotivno rasterećenje

Rakovi su u prethodnom periodu osećali emotivni pritisak i nesigurnost. Sada dolazi trenutak olakšanja i unutrašnjeg mira. Fokus neka bude na porodici i ličnom balansu.

Šta znači Pluton direktno za sve znakove?

Iako ova promena najviše utiče na Jarčeve, Škorpije, Bikove i Rakove, svi znakovi Zodijaka mogu osetiti talas transformacije. Pluton nas podseća da je vreme da se oslobodimo starih obrazaca i krenemo napred sa više samopouzdanja.

