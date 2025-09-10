Otvaraju se vrata pakla ili raja – horoskop za sledeću nedelju je najbitniji u vašem životu

Sudbina se ne pita – ona se oseća. Horoskop koji ne ostavlja ravnodušnim.

Ova nedelja nije obična. Ako ste ikada osećali da se nešto “krupno sprema”, sad je taj trenutak. Planete se raspoređuju kao da igraju šah sa vašim životom – i potez koji napravite može vas odvesti pravo u raj… ili u pakao.

Šta donosi sledeća nedelja?

Merkur ulazi u znak Vage, tražeći balans u komunikaciji, ali i razotkrivanje istina koje ste gurali pod tepih. Mars u Raku donosi emotivne eksplozije – nećete moći da sakrijete ono što vas boli. Ako ste u vezi, očekujte razgovore koji menjaju dinamiku. Ako ste sami, neko iz prošlosti se vraća – ali ne bez razloga.

Znak po znak – ko je na ivici, a ko u uzletu?

Ovan: vreme je da presečeš. Dosta je čekanja.

Bik: novac dolazi, ali sa njim i dilema – da li je cena prevelika?

Blizanci: neko vas posmatra – i to sa razlogom.

Rak: emocije vas preplavljuju, ali ne bežite – u njima je odgovor.

Lav: ego na testu. Da li znaš kad treba da se povučeš?

Devica: intuicija ti je jača nego ikad – slušaj je.

Vaga: balans se lomi – vreme je da izabereš stranu.

Škorpija: tajna izlazi na videlo. Spremi se.

Strelac: putovanje koje menja sve – i nije nužno fizičko.

Jarac: autoritet ti se klima – da li si ti taj koji treba da preuzme?

Vodolija: prijateljstvo se pretvara u nešto više.

Ribe: snovi postaju stvarnost – ali da li si spreman da ih živiš?

Ne ignorišite intuiciju. Ova nedelja je test – ne spoljašnji, već unutrašnji. Ako osećate da nešto “ne štima”, verovatno ste u pravu. Ako vas nešto vuče, makar i nelogično – pratite taj osećaj.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com