Ova 2 horoskopska znaka nikad ne odrastu: Njihovi partneri moraju da im budu roditelji, ne ljubavnici

Za ova 2 znaka, život je igra, a obaveze su teret. Njihovi partneri nesvesno preuzimaju ulogu roditelja, a veza se gasi.

Iako su Blizanci i Ribe poznati po šarmu i kreativnosti, njihova najveća slabost leži u emotivnoj i praktičnoj nezrelosti. Za ova dva znaka, suočavanje sa teškim odlukama, finansijskom odgovornošću ili emotivnom obavezom je preveliki pritisak.

Zbog toga se nesvesno oslanjaju na svoje partnere, transformišući zdravu ljubavnu vezu u odnos odraslog i deteta.

Kada partner počne da preuzima ulogu „roditelja„, strast nestaje. Evo zašto su Blizanci i Ribe večiti dečaci i devojčice Zodijaka i šta to čini njihovim vezama:

Blizanci: Magični bekstvo od rutine

Blizancima vlada Merkur, planeta komunikacije i razigranosti. Njihov moto je: život je previše kratak za dosadu. Blizanci su briljantni, ali kada se suoče sa rutinom, dosadnim računima ili dugoročnim planiranjem, njihov odbrambeni mehanizam je bekstvo u detinjastost.

Kako postaju „deca“ u vezi?

Ne mogu da se drže plana: Čas im se radi jedno, čas drugo. Partner mora stalno da ih podseća na dogovore, termine i finansijske obaveze.

Emotivna nedostupnost: Kada se suoče sa dubokim, teškim emocijama (i svojim i partnerovim), Blizanci beže u šalu, površnost ili ignorisanje, prisiljavajući partnera da bude emotivni stub veze.

Zavisnost od stimulacije: Ne mogu da podnesu monotoniju. Partner mora stalno da smišlja nove aktivnosti i zabavu, baš kao što roditelj zabavlja dete.

Partner Blizanca brzo postaje umoran od dvostruke uloge – ljubavnika i stalnog organizatora.

Ribe: Bežanje od realnosti i spašavanje

Ribama vlada Neptun, planeta snova, iluzije i bežanja od stvarnosti. Ribe su izuzetno empatične i kreativne, ali ih stvarni svet, sa svim svojim zahtevima, plaši. One su sklone tome da se prepuste da ih neko spasi, a tu ulogu najčešće preuzima njihov partner.

Kako postaju „deca“ u vezi?

Finansijska neozbiljnost: Često su nerealne u trošenju novca, zaboravljaju da plate račune ili se upuštaju u nepromišljene poslovne projekte. Partner mora da bude finansijski staratelj.

Očajnička potreba za spašavanjem: Ribe su sklone ulogama žrtve (kao i Rak). U vezi su često pasivne i očekuju da partner reši sve njihove probleme, i one realne i one izmišljene.

Stalna nesigurnost: Njihovo samopouzdanje je krhko. Potrebno im je neprekidno umirivanje, pohvale i emotivna podrška, što partneru oduzima svu energiju.

Partner Riba se oseća kao da je u vezi sa emotivnim projektom, a ne sa ravnopravnom odraslom osobom.

Posledice po vezu: Kraj strasti

Kada se odnos transformiše u dinamiku roditelj-dete, veza gubi osnovni element ravnopravne strasti. Niko ne oseća strast prema osobi koju mora stalno da vaspitava, opominje i izvlači iz problema.

Blizanci i Ribe moraju da shvate da je prihvatanje odgovornosti najzavodljivija stvar koju odrasla osoba može da uradi.

