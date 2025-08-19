Ova 2 horoskopska znaka su najgori muževi! Jedan je švaler, a drugi lenština

Bežite od njih koliko vas noge nose

Iako je pojam „savršenosti“ različit za svakog od nas, reklo bi se da postoje horoskopski znakovi koji imaju manje šanse da budu dobri supružnici u odnosu na ostale.

Jednostavno rečeno, pojedini znakovi se ne snalaze najbolje u ulozi muževa.

1. Blizanci – švaler horoskopa

Blizanci su šarmantni i društveni, ali upravo ta potreba za uzbuđenjem često ih vodi u prevaru. Flertovanje i nezgodne avanture nisu retki, zbog čega partnerke često osećaju nesigurnost i zapostavljenost. Ako tražite stabilnog i vernog partnera, Blizanci mogu biti pravi izazov.

2. Lav – lenština koja dominira

Lavovi su harizmatični i strastveni, ali u braku ponekad pokazuju lenjost i neodgovornost. Njihova potreba da budu u centru pažnje i dominacija nad partnerom može dovesti do napetosti. Kompromis kod Lava često postaje problem, a partnerke mogu osećati da samostalno nose većinu odgovornosti u vezi.

