Ova 2 znaka će bankrotirati do kraja septembra – astrološki razlog je ozbiljan

Dva znaka su na ivici finansijskog sloma – astrološki aspekti ne ostavljaju prostor za grešku.

Septembar ne prašta – posebno ako ste rođeni u jednom od ova dva znaka. Astrološki aspekti se zgušnjavaju kao oblaci pred oluju, a finansijska prognoza za kraj meseca deluje kao upozorenje koje ne treba ignorisati.

Ko su znakovi koji su na ivici bankrota?

Prvi znak koji ulazi u crvenu zonu je Blizanac. Iako su poznati po snalažljivosti, ovog puta ih Merkur – njihov vladar – ostavlja bez podrške. Retrogradni aspekti donose konfuziju u komunikaciji, pogrešne odluke i impulsivne troškove. Ako ste Blizanac, vreme je da preispitate svaki dinar.

Drugi znak koji se suočava sa ozbiljnim finansijskim stresom je Strelac. Njihova potreba za širenjem, putovanjima i rizicima dolazi na naplatu. Jupiter, koji ih inače štiti, trenutno je u kvadratu sa Saturnom – što znači da se optimizam sudara sa realnošću. Ako ste Strelac, ne ulažite u ništa što ne možete da objasnite u jednoj rečenici.

Šta konkretno da uradite?

– Ne pozajmljujte novac do 30. septembra.

– Izbegavajte online kupovine iz dosade.

– Napravite listu troškova i držite se nje kao horoskopa za preživljavanje.

– Ako ste u vezi sa nekim od ova dva znaka – budite nežni, ali direktni.

Astrološki razlog – ozbiljan i precizan

Ovo nije senzacionalizam. Kvadrat između Jupitera i Saturna, uz retrogradni Merkur, pravi energetski haos u polju finansija. Ova kombinacija se dešava retko, ali kad se desi – udara tamo gde najviše boli.

