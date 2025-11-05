Ova 2 znaka dobijaju novac 11. novembra – i to nikad lakše

Dva znaka dobijaju novac 11. novembra – dan kada se trud isplati, a prilike dolaze same. Iskoristi astrološki talas za finansijski preokret.

Pod uticajem Jupitera i Venere, planeta koje donose obilje, ova dva znaka ulaze u fazu u kojoj dobijaju novac 11. novembra – i to kroz kanale koje su već ranije otvorili.

Neki dani jednostavno rade za tebe. 11. novembar je takav dan za Bikove i Rakove. Bez dodatnog truda, bez natezanja – samo konkretna prilika da se novac pojavi tamo gde ga dugo nije bilo.

BIK – novac kroz ono što već znaš

Tvoje dosadašnje zalaganje, posebno u poslu i investicijama, sada donosi plodove.

Saveti: Ne ignoriši poruke i pozive – jedna od njih može biti poslovna ponuda. Proveri stare kontakte.

Alternativa: Ako si bez posla, ovaj dan je idealan za slanje CV-ja. Energija ti ide u prilog.

RAK – novac kroz emocije i podršku

Tvoje emocionalne investicije se vraćaju. Možda kroz porodični biznis, nasledstvo ili podršku partnera.

Saveti: Budi otvoren za pomoć, ali i za nove ideje koje ti “padnu s neba”. Intuicija ti je najjača valuta.

Alternativa: Ako si u dilemi, poslušaj srce – ono zna gde je tvoj novac.

Sve što te zanima o finansijskom preokretu 11. novembra:

Da li će i drugi znakovi osetiti promene 11. novembra?

– Da, ali ne u finansijama – više u emotivnim i duhovnim sferama.

Šta ako nisam Bik ili Rak, ali imam podznak u tim znakovima?

– I te kako važi! Pogledaj natalnu kartu – podznak i Mesec su ključni za novac.

Kako da pojačam efekat ovog dana?

– Zapiši finansijske ciljeve, vizualizuj ih i napravi makar jedan konkretan korak – svemir voli akciju.

Ako si Bik ili Rak, 11. novembar ti donosi priliku da se finansijski resetuješ. Ne moraš da juriš – novac dolazi kroz ono što već postoji: tvoje znanje, odnosi, intuicija i trud. Dobijaju novac 11. novembra oni koji znaju da prepoznaju trenutak i naprave mali, ali odlučan korak.

Zapiši cilj, pokreni se, prihvati pomoć – jer kad se kosmos otvori, tvoj zadatak je da uđeš.

