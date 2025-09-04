Ova 2 znaka dobijaju poruku od prošlosti – i biće primorani da se suoče

Dva znaka dobijaju poruku koju ne mogu da ignorišu – i to menja sve.

Neki trenuci ne dolaze da nas podsete – već da nas prodrmaju. Ova nedelja donosi upravo takav trenutak za dva horoskopska znaka koji će, hteli-ne hteli, morati da se suoče sa nečim što su dugo gurali pod tepih.

Ko su ta dva znaka?

Rak i Jarac. Dva potpuno različita sveta – jedan emotivan, drugi racionalan – ali oboje će dobiti poruku iz prošlosti koja će ih naterati da zastanu. Možda će to biti stara fotografija, poruka, susret ili čak san. Nešto što nosi težinu, značenje i poziv na suočavanje.

Šta ih tačno čeka?

Za Rakove, to može biti emotivna poruka od osobe koju nisu preboleli. Biće to trenutak kada će morati da priznaju sebi šta još uvek boli. Za Jarčeve, to će biti poziv da se suoče sa greškom koju su potisnuli – možda poslovnom, možda ličnom – ali svakako važnom.

Kako da se nose sa tim?

Ne beži. Ne racionalizuj. Ne ignoriši. Ova poruka iz prošlosti dolazi sa razlogom – da te oslobodi. Ako je pročitaš srcem, možeš da zatvoriš jedno poglavlje i otvoriš novo. Ako je odbiješ, ista lekcija će se vratiti, samo u drugom obliku.

Svako od nas ima neku poruku koju je odložio – u fioci, telefonu, sećanju. Ne zato što nije važna, već zato što boli. Kada konačno skupimo snagu da je otvorimo, često ne znamo da li da se nasmejemo, zaplačemo ili pobegnemo još dublje u sebe. Ali jedno je sigurno: takvi trenuci menjaju perspektivu. Možda ne odmah, možda ne lako – ali menjaju. I možda je baš sada vreme da se suočiš sa svojom.

