Ova 2 znaka horoskopa čeka najbolja novogodišnja noć u životu – evo šta je u pitanju.

Postoje one novogodišnje noći koje se pamte ceo život. Ne zbog vatrometa ili muzike, već zbog osećaja da si tačno tamo gde treba da budeš.

Ako veruješ da se energija godina menja u jednom jedinom trenutku, onda ćeš želeti da znaš sledeće: za 2 znaka horoskopa, ova Nova godina neće biti samo običan doček – biće prekretnica.

Pričamo o noći u kojoj se smeh čuje glasnije, zagrljaji traju duže, a želje se ne šapuću, već izgovaraju naglas.

Lav

Lavovi ulaze u novogodišnju noć kao da su rođeni za nju. I iskreno – kao i da jesu. Očekuje ih pažnja, ali ne ona površna, već iskrena i zaslužena. Mnogi Lavovi će baš tada shvatiti koliko su ljudima važni. Možda kroz jednu rečenicu, jedan pogled ili neku neočekivanu poruku u ponoć.

Postoji velika šansa za emotivni vrhunac: priznanje, pomirenje ili susret koji menja tok naredne godine. Ako si Lav, nemoj planirati veče do poslednjeg detalja. Najlepše stvari će se desiti spontano.

Strelac

Za Strelčeve ova novogodišnja noć nosi osećaj slobode kakav dugo nisu imali. Kao da se nešto teško konačno skida s leđa. Možda je to odluka koju odlažu mesecima ili razgovor koji su izbegavali.

Ono što ovu noć čini posebnom jeste osećaj: „Živ sam. I sve je moguće.“ Neki Strelčevi će se zaljubiti, neki će ponovo zavoleti u sebe. Ima li bolje od ovoga?

Ne dočekujte Novu godinu sa bilo kojim ljudima. Birajte one uz koje ste svoji. I još nešto – u ponoć nemojte misliti na ono što ostavljate iza sebe, već na ono što konačno dozvoljavate sebi da živite.

Nekome je Nova godina samo datum. Za Lava i Strelca – to je noć koja se pamti. I priča prepričava.

