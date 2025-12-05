Ova 2 znaka horoskopa neka se pripreme dobro – od sredine decembra sledi katastrofa.

Decembar je mesec koji mnogi zamišljaju kao vreme topline, praznika i lepih iznenađenja.

Ali astrologija zna da se ponekad baš pred kraj godine otvore problemi koje smo gurali pod tepih cele sezone. Ovog puta, dve astrološke energije biće na udaru – i to od sredine decembra, kada se planeta izazova i preokreta aktivira baš njihove slabe tačke.

Ako pripadate jednom od ovih znakova, nemojte paničiti – ništa nije bez izlaza. Ali dobro je da se pripremite, jer bi vam kraj godine mogao biti mnogo turbulentniji nego što ste očekivali.

Device

Perfekcionističke Device ulaze u period u kojem će se sve obaveze sručiti odjednom. Biće mnogo nesporazuma – posebno na poslu. Mogući su i konflikti sa kolegama, a jedan detalj koji drugi zanemaruju vas može potpuno izbaciti iz takta. Savet je da ne pokušavate sve sami da držite pod kontrolom. Prihvatite da nešto može da bude „dovoljno dobro“ i napravite jasne prioritete. U suprotnom – stres i umor mogu lako da vas sruše.

Škorpije

Škorpije će se suočiti sa emocionalnim olujama. Stare rane se vraćaju, a neki odnosi „pucaju po šavovima“. Ljubomora, manipulacije, nepoverljivost – sve ono što inače dobro krijete sada izlazi na videlo. Iako će vam delovati da se sve urušava, ovo je zapravo prilika za čišćenje terena. Umesto borbe i kontrole, probajte iskren razgovor – ili hrabru odluku da okrenete novu stranicu.

Za kraj – ipak dobra vest

Ova „katastrofa“ nije kazna, već reset. Kada prođe pritisak, u januaru će doći olakšanje – kao da se prašina slegla i vidite sve jasnije. Zato poslušajte jedan praktičan savet: ne žurite da se branite, ne pravite nagle odluke u besu i ne držite sve u sebi.

Ako naučite da otpustite ono što vas koči, nova godina može da počne baš onako kako zaslužujete – mirnije, snažnije i sa mnogo više samopouzdanja.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com