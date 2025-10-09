Ova 2 znaka su šampioni u slamanju srca – evo ko najčešće vara i povređuje

Ako se pitaš koji horoskopski znak najčešće vara i povređuje, odgovor je: Blizanci i Škorpija. Ova dva znaka imaju reputaciju šampiona u slamanju srca – jedan kroz igru rečima i dvostruku prirodu, drugi kroz duboku manipulaciju i emotivnu kontrolu.

Zašto baš Blizanci i Škorpija najčešće povređuju?

Blizanci su majstori komunikacije, ali i dvostrukih poruka. Njihova radoznalost i potreba za stimulacijom često ih odvodi u paralelne odnose. Škorpije, s druge strane, igraju duboko – njihova strast je intenzivna, ali kad osete izdaju ili dosadu, umeju da povrede bez milosti.

Kako da prepoznaš da te Blizanac ili Škorpija povređuju?

Kod Blizanaca:

Previše flertuju, čak i kad su u vezi.

Menjaju raspoloženje iz minuta u minut.

Obećavaju mnogo, ali retko ispunjavaju.

Kod Škorpije:

Kontrolišu tvoje emocije kroz tišinu i distancu.

Ljubomorni su, ali kriju to iza hladnoće.

Umeju da te nateraju da se osećaš krivim, i kad nisi.

Kako da se zaštitiš od emotivne manipulacije ovih znakova?

1. Postavi granice. Jasno reci šta ti smeta i ne pristaj na igru.

2. Ne gubi sebe. Ako osećaš da se menjaš samo da bi im udovoljila – stani.

3. Ne veruj samo rečima. Gledaj dela, ne obećanja.

4. Ne ulazi u dubinu pre nego što vidiš stabilnost. Kod Škorpije to posebno važi.

Da li su svi Blizanci i Škorpije loši partneri?

Ne. Ali ako primetiš obrasce koji se ponavljaju – ne ignoriši ih. Nisu svi isti, ali astrološki temperament može da ti da korisnu mapu ponašanja. I da, nekad je bolje verovati intuiciji nego horoskopu.

Kako da prepoznaš i reaguješ na emotivnu manipulaciju?

Kad osećaš da te neko lomi iznutra, a ti se sve više gubiš u toj vezi, vreme je da staneš, pogledaš istini u oči i podsetiš sebe da zaslužuješ ljubav koja ne boli.

