Ova 2 znaka ulaze u period finansijskog haosa – spas dolazi tek krajem godine

Dva znaka ulaze u finansijski haos – ali postoji izlaz, ako znate gde da ga tražite.

Ako ste Škorpija ili Strelac, pripremite se – novčani udari, neplanirani troškovi i osećaj da vam novac curi kroz prste biće vaša svakodnevica do decembra. Spas dolazi tek krajem godine, ali uz par pametnih poteza možete ublažiti štetu i sačuvati mir.

Zašto baš Škorpija i Strelac imaju finansijski haos?

Zato što su u oktobru i novembru pod udarom planeta koje donose neočekivane troškove, emotivne odluke i impulsivne kupovine. Škorpija će se boriti sa porodičnim rashodima i pritiskom da pomogne drugima, dok Strelac ulazi u fazu kada želi da „živi punim plućima“, ali to košta.

Škorpija je emotivno vezana za sigurnost, pa troši da bi umirila sebe. Strelac, s druge strane, troši da bi pobegao od osećaja stagnacije. Obe strategije vode ka praznom novčaniku.

Kako da se Škorpija i Strelac izvuku iz finansijskog haosa?

Najvažnije je da ne paničite. Evo tri koraka koji mogu da vam pomognu: Zapišite sve troškove – čak i one najmanje. Kad vidite gde odlazi novac, lakše ćete ga kontrolisati. Postavite limit za impulsivne kupovine – npr. dozvolite sebi samo jednu „neplaniranu“ kupovinu nedeljno. Razgovarajte sa bliskima o budžetu – posebno Škorpije, koje često preuzimaju tuđe troškove iz osećaja odgovornosti.

Kada dolazi olakšanje?

Krajem decembra, kada se planetarni pritisak smanji, dolazi šansa za stabilizaciju. Biće to period kada se vraća kontrola, dolaze nove poslovne prilike i mogućnost da se konačno napravi plan za 2026.

Savet za brze poteze

Ako ste Škorpija ili Strelac, najvažnije je da ne okrećete glavu od troškova – svaki dinar treba da bude pod vašom kontrolom. Umesto da trošite da biste se utešili, potražite načine da se umirite koji ne koštaju. I ne dozvolite da vas tuđe finansijske brige odvuku od vašeg balansa – sada je vreme da budete sebi prioritet.

