Ova 3 horoskopska znaka nikad ne kažu ‘izvini’ – njihov ego i sujeta ne poznaju granice

Njihov ponos je toliko jak da ni najmanja greška ne menja njihovo ponašanje – saznajte koji su znakovi koji nikad ne kažu ‘izvini’

Neki ljudi lako prihvataju da su pogrešili i nije im teško da se izvine, dok drugi nikada neće izgovoriti tu „tešku stranu reč – izvini“. Kako astrolozi tvrde zvezde su odredile i to koliko nam je teško da nekome zbog onoga što smo izgovorili ili uradili uputimo izvinjenje.

Prema onome što kaže astrologija, tri horoskopska znaka skoro nikada nisu u stanju da izgovore tu reč, koja nekada i najzamanadeljina vrata otvara i rešava neprijatne situacije.

1. Ovan

Tvrdoglavi i uporni Ovan misli da je on uvek u pravu. Uz vatreni temeperamet koji ima neretko mu se dešava da izgovori čak i ono što ne misli. Afekat mu nije stran, a reči ne bira kada se obračunava.

Ume u momentu da kaže prvo što mu padne na pamet i povredi sagovornika. Tu nastaje novi problem što Ovnovima sujeta i ego nikada neće dozvoliti da se izvine. Oni će radije patiti što su nekoga povredili nego mu reći – izvini. Ovnovi nisu zlonamerni, odani su kao prijatelji i partneri, ali u svojim reakcijama su veoma brzopleti.

2. Lav

Lavovi su sujetni, nadmeni i gordi, ali su sa druge strane plemeniti. Za razliku od Ovna, Lavu su „teške reči“ oružje kojim će nekoga namerno povrediti. Njegova sujeta i ponos su jači od njega samog, pa će sam sebi slomiti srce onim što je povredio nekoga koga voli i do koga mu je stalo, ali se neće izviniti i reći da je druga strana bila u pravu.

Neće, bar ne neposredno posle konflikta. Pustiće da se stvari slegnu, a onda ako shvati da vas gubi, a značite mu prevaliće preko usana to svoje – izvini. Ali ako vam se izvini, znajte sigurno da je to uradio iz srca i čiste duše.

3. Škorpija

Ko nije ušao u sukob sa Škrpijom ne zna šta je rat. One su velika zlopamtila kojima su reči, posebno one oštre koje povređuju, glavno oružje. One vas svojim otrovom „gađaju“ u najtananiji deo duše tako da njihove reči bole.

Mračna i podla Škorpija nikada ali nikada ne reaguje na prvu loptu kao vatreni Ovan ili Lav. Ona studiozno posmatra, razmatra i tek onda napada. Nikada vam neće reći izvini i ne očekujte to, jer ćete i sami ubrzo shvatiti ili će vas ona na volšeban način ubediti da je bila u pravu.

(Telegraf.rs)

