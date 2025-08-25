Ova 3 horoskopska znaka predoređena su da budu vladari pa čak i da osvoje svet!

Često je mišljenje kako svaka devojčica mašta da jednog dana postane princeza i upozna svog princa iz bajke.

Retke su, međutim, one kojima se ti snovi ostvare. Međutim, Kejt Midlton i Megan Markl pokazale su da je to ipak moguće i u današnjem svetu. Analizirajući natalne karte modernih monarha i njihove temperamente, donosimo vam listu znakova čiji će se pripadnici najverovatnije popeti na tron ili od svog života napraviti bajku u kojoj će uživati u izobilju.

Ova tri znaka Zodijaka imaju sve predispozicije da osvoje kraljevski tron, pogledajte da li ste među njima.

Bik

Bik je znak stare garde i novog poretka, a nedavno je otkriveno da neki bivši vladari i oni koji pretenduju na tron, poput britanske kraljica Elizabeta II, i kraljevska deca, princ Luis, princeza Šarlot i Arči, svi jesu rođeni u znaku Bika. Takođe, bitno je napomenuti da i princ Hari i kralj Čarls III imaju svoje mesece u Biku. S kraljevskim apetitima i tiranskim sklonostima, Bikovi rado održavaju neutralni status i promovišu problematično ponašanje sve dok ono podrazumeva i njihovu ličnu udobnost. Bikovi se smatraju idealnim vladarima, a njihova neutoljena želja za luksuzom vodi ih ka tom cilju.

Lav

Tokom antike krune su nosili vladari i direktno su se povezivali sa kultovima sunca i sunčevim božanstvima. Lavom vlada sunce čineći vezu između petog znaka zodijaka i kraljevske porodice, visokog sjaja i dugog trajanja. Dodajte tome da Lava simbolizuje veličanstveni lav koji se pojavljuje na grbovima mnogih monarha. Lavovi nemaju strah od moći i raskoši, imaju velikodušnu crtu i duboku potrebu da ih nepoznati ljudi vole, osobine koje priliče kraljevskoj porodici. Supruga britanskog princa Harija, Megan Markl bila je na dobrom putu da postane kraljevska vlast, ali njena izražena potreba za samosuverenošću i američka navika da naglašava nezavisnost doveli su je do toga da prekine veze sa krunom. Međutim, kao pripadnik Lava imala je sve mogućnosti da bude vladar.

Jarac

Jarac vlada desetim poljem koje se odnosi na sferu javnog života, prirodnim domenom svetskih lidera. Energija Jarca predstavlja ono što treba uspostaviti, izdržati i naslediti. Jarčevi rade ono što treba i pokazuju lice čelične osobe, čak i kada se lično loše osećaju. Oni više vole da neke šokantne i neprijatne tajne ostaju van dometa javnosti. To se vidi i kod britanske princeze Kejt Midlton koja u javnosti uvek besprekorno izgleda i nikada ne pokazuje negativne emocije.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com