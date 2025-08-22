Ova 3 horoskopska znaka stalno kubure s parama – kao da im novčanik ima rupu

Neki znakovi kao da imaju rupu u novčaniku, dok se drugima pare same lepe za prste. Pogledaj da li si među njima.

Neki ljudi kao da se rode s talentom da im novac klizi kroz prste. Kod ova tri horoskopska znaka, finansijska stabilnost često deluje kao misaona imenica. Nije da ne rade – ali kao da se univerzum poigra svaki put kad pomisle da su konačno stali na noge.

Blizanci – sve bi, sve znaju, ali novac ne zadržavaju

Blizanci su radoznali, brzi i puni ideja. Ali upravo ta raznovrsnost ih često vodi u impulsivne odluke – i finansijske greške. Troše na iskustva, tehnologiju, putovanja, a budžet im često bude poslednja stvar na listi. Novac im dolazi, ali još brže odlazi – jer im dosada ne dozvoljava štednju.

Strelac – optimista koji veruje da će se sve rešiti samo od sebe

Strelčevi su večiti putnici, filozofi i sanjari. Njihov stav „biće kako treba“ često ih košta – bukvalno. Troše na avanture, poklone, izlaske, a planiranje budžeta im zvuči kao zatvor za dušu. Iako često imaju dobar prihod, ne znaju da ga zadrže. Kod njih je novac sredstvo za slobodu, ne sigurnost.

Ribe – emotivni trošadžije sa srcem većim od računa

Ribe su empatične, kreativne i često nesigurne kad je novac u pitanju. Troše iz emocije – da obraduju druge, da sebi olakšaju dan, da pobegnu od realnosti. Njihova intuicija ih vodi, ali finansijski svet zahteva strukturu koju Ribe teško usvajaju. Novac im nije prioritet, ali kad ga nema – osećaju se izgubljeno.

Novac nije sve, ali ni stres nije zanemarljiv

Ova tri znaka možda nemaju urođeni dar za finansije, ali imaju ono što se ne kupuje – dušu, ideje i sposobnost da uče. Ako se prepoznajete, ne očajavajte. Uz malo discipline i planiranja, i vaš novčanik može da se oporavi. A kreativnost koju nosite – ona je neprocenjiva.

