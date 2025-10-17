Ova 3 kineska horoskopska znaka od danas ulaze u period neizmerne sreće: Rešavaju probleme, sve što zamisle – ostvariće

Kineska astrologija predviđa od 16. oktobra kosmičke energije intenzivno deluju i podržavaju one koji su spremni da preduzmu akciju.

Astrolozi primećuju da energija stvorena sjedinjenjem elemenata Drveta i Metala formira retku konstelaciju pogodnu za pozitivne promene. Kineski astrolozi savetuju ove znake da ostanu otvorena za promene i aktivno prihvate ponuđene prilike. Energetska dinamika oktobra olakšaće prevazilaženje starih teškoća i otvoriće nove horizonte.

Astrolozi najavljuju da od danas, 16. oktobra 2025. godine tri kineska horoskopska znaka ulaze u fazu izuzetne sreće i prosperiteta. Reč je o Zmaju, Svinji i Majmunu, a ovaj period donosi im prilike da ostvare dugogodišnje ciljeve, prevaziđu prepreke i otvore nova životna poglavlja.

Zmaj – vreme velikih prilika

Profesionalni i finansijski uspeh: Zmajevi će imati šansu da završe projekte koje su dugo odlagali.

Sudbonosni susreti: Između 17. i 21. oktobra očekuju se važni događaji i kontakti koji mogu promeniti tok karijere.

Samopouzdanje: Energija ovog perioda podstiče ih da hrabro krenu napred. Pojačana aktivnost pomoći će im da završe ranije započete projekte i samouvereno krenu napred.

Svinja – harmonija i emotivna stabilnost

Porodični odnosi: Očekuju ih pozitivne promene u domu i jačanje veza sa najbližima.

Emotivna ravnoteža: Sposobnost kompromisa donosi im mir i dugoročnu stabilnost.

Ostvarenje ciljeva: Dugogodišnje želje konačno dolaze na red.

Majmun – kreativnost i napredak

Profesionalni rast: Njihova harizma i inicijativa biće prepoznate i nagrađene.

Kreativne prilike: Novi projekti, putovanja i saradnje otvaraju vrata uspehu.

Komunikacija: Biće traženi zbog svoje snalažljivosti i ideja. Njihova inicijativa biće tražene, a veštine mogu dovesti do značajnih projekata, putovanja ili unapređenja u karijeri.

Astrološki kontekst

KIneski astrolozi ističu da spoj elemenata Drveta i Metala stvara retku kosmičku konstelaciju pogodnu za pozitivne promene. Ova energija pomaže da se prevaziđu stare teškoće i otvore novi horizonti

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com