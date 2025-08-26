Ova 3 znaka čekaju teška iskušenja i strašna poniženja, i to od onih kojima najviše veruju!

Za Rakove, Škorpije i Lavove kosmička kretanja planeta nikako neće biti dobra. Uticaj planeta pretvara im život u pravu oluju.

U nebeskom carstvu vlada napetost. Nije reč o lošoj karmi ili neispunjenim obećanjima zvezda, već o teškom iskušenju koje im pripremaju upravo oni kojima najviše veruju.

Ova tri znaka Zodijaka trebalo bi da se pripaze u narednom periodu, suočiće se sa strašnim izdajama i otrovom i to od ljudi koji ih okružuju i u koje su imali najviše poverenja.

Rak: Srce koje su iskoristili

Osetljivi i emotivni Rakovi misle da su pronašli sigurnu luku, utočište u krugu svojih voljenih. Međutim, ne vide opasnost koja se krije u neposrednoj blizini.

Njihova najveća snaga, nesebična ljubav i poverenje, biće njihova najveća slabost. Neko ko im je obećao lojalnost i zaštitu, izdaće ih na najgori mogući način.

Sudbina ih nije kaznila, već ljudi oko njih. Rakovi će osetiti slom srca koji će ih pratiti zauvek.

Škorpija: Otrov u prijateljskim rečima

Intenzivna i strastvena Škorpija veruje samo izabranima. Kada se jednom prepuste poverenju, daju sve. Upravo ta bezuslovna lojalnost biće njihova propast.

Neko iz njihovog najužeg kruga, prijatelj ili poslovni partner, naneo im je udarac za koji su mislili da nikada neće osetiti. Rečeno im je da su saveznici, a zapravo su bili samo sredstvo za postizanje tuđih ciljeva.

Nož u leđa će im dokazati da je i njihova intuicija zakazala, a bol koju će osetiti biće veća od ijedne osvete koju mogu da zamisle.

Lav: Kraljevstvo koje se raspada

Ponosan i harizmatičan Lav navikao je da bude u centru pažnje, vođa i vladar. Međutim, neko ko je uvek bio u senci sprema se da preuzme njegov tron.

Iznenadna zavera i izdaja iznutra oboriće Lava sa postolja. Sujeta i arogancija su mu pomutile vid, pa nije primetio neprijatelja koji je čekao svoju priliku.

Nije reč samo o gubitku statusa ili imovine, već o gorkoj spoznaji da su verovali pogrešnoj osobi. Lavovi će osetiti najveće poniženje u životu.

(Informer.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com