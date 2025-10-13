Ova 3 znaka dobijaju sve ono o čemu su dugo sanjali, u oktobru ulaze u najlepši period 2025. godine

Bik, Lav i Devica u oktobru ispuniće sve što su dugo sanjali, a period do kraja oktobra biće im najlepši ove godine. Planete otvaraju vrata prilikama koje su donedavno bile nedostižne za njih.

Energija punog Meseca u Ovnu 7. oktobra budi hrabrost, dok Jupiter u Blizancima otvara vrata prilikama koje su donedavno delovale nedostižno. Venera ulazi u Devicu, donoseći sklad, lepotu i zadovoljstvo u svakodnevicu, a Merkur pravi ključne aspekte koji konačno rešavaju ono što je dugo bilo u zastoju.

Tri horoskopska znaka osetiće posebnu vrstu kosmičke podrške, koja ih vodi pravo do ostvarenja onoga što su dugo želeli. Ovo nije slučajna sreća, već nagrada za strpljenje, trud i veru.

Za neke će to biti profesionalni proboj, za druge mir u srcu ili ljubav koja donosi sigurnost.

Oktobar je mesec u kojem se ono što ste zamišljali konačno i ostvaruje.

Zašto je oktobar 2025. poseban?

Ovaj mesec donosi niz nebeskih događaja koji stvaraju savršenu priliku za ostvarenje snova.

Glavne planete su u pokretu, retrogradni periodi menjaju pravac, a sezona pomračenja dodaje intenzitet.

Kao da Univerzum postavlja scenu – uklanja prepreke i osvetljava vam nove prilike.

Astrološki faktori sada omogućavaju da Bik, Lav i Devica maksimalno iskoriste kosmičku energiju i ostvare svoje ciljeve.

Bik – Strpljenje će biti nagrađeno

Vaše strpljenje uskoro će biti nagrađeno. Poznati ste po svojoj istrajnosti i upornom radu, a već dugo priželjkujete proboj. Naime, u oktobru 2025. kosmičke sile rade u vašu korist, a želje koje ste negovali – za stabilnost, priznanje ili ljubav – imaju velike šanse da se ostvare.

Jupiter i Saturn, dve “teške” planete, su na vašoj strani. Jupiter je veći deo godine bio u Biku, donoseći rast, a sada i dalje blagosilja vaše finansije i komunikaciju.

Saturn, “veliki učitelj”, u vašem 11. polju dugoročnih dobitaka donosi pozitivne rezultate. Sredinom meseca, odnosi i mreža kontakata dolaze u fokus.

Venera, vaš vladar, ulazi u Devicu 17. oktobra i donosi harmoniju u ljubavnom i poslovnom životu. Ako ste želeli dublju posvećenost ili emocionalno isceljenje, sada je pravi trenutak.

Na poslovnom planu, očekuje vas prijatno iznenađenje: moguće je neočekivano priznanje, ili prilika za unapređenje.

Merkur 14. oktobra rešava sve zastoje, što znači da projekti ili odobrenja konačno mogu da se pokrenu napred.

Lav – reflektori rade samo za vas

Reflektori su za vas uključeni, i sjaj je na vama. Oktobar 2025. može biti mesec velike afirmacije za Lavove, koji su dugo želeli svoj trenutak.

Jupiter u Blizancima osvetljava vaše 11. polje želja i dobitaka, dok Venera u Devici 9. oktobra donosi finansijske i lične koristi. Sredinom meseca karijerne prilike postaju intenzivne, a vaše samopouzdanje i harizma rastu.

Ako ste priželjkivali ljubav ili ponovni plamen u vezi, sada je period kada ste magnet za dobre prilike.

Do novembra ćete zračiti samopouzdanjem i spremnošću da zablistate.

Devica: Sreća, prilike i postignuća

Ako je ikada bio trenutak kada Univerzum radi u vašu korist, to je sada. Jupiter ulazi u vaše 11. polje želja i dobitaka, donoseći velike šanse za uspeh.

Karijerni i finansijski ciljevi su u prvom planu. Mreža kontakata je plodna, a mentor, prijatelj ili saradnik, može doneti priliku koju ste dugo čekali. Jupiter takođe osvetljava vaš rad, što znači da su unapređenja, promocije i uspešni projekti vrlo verovatni.

Venera u vašem znaku od 9. oktobra donosi dodatnu čar, samopouzdanje i toplinu, jednom rečju sve što vam pomaže da privučete ono što želite, bilo da je u pitanju osoba, prilika, ili podrška.

Na ličnom planu, stara emocionalna konfuzija nestaje i otvara se prostor za donošenje jasnih odluka u ljubavi.

Tokom celog meseca vodite računa o balansu i ne preopterete se, jer Saturn i dalje traži ravnotežu u odnosima i obavezama.

(Krstarica/spiritualify.org)

