Ova 3 znaka horoskopa će živeti kao kraljevi cele sledeće godine, skoro sve želje im se ispunjavaju.

Ako ste već umorni od konstantnih prepreka i tiho se nadate da će sledeća godina konačno biti „vaša“ – možda ste baš među izabranim srećnicima. Zvuči možda kao kliše? Jasno, ali prema astrološkim prognozama, 3 znaka horoskopa će tokom cele godine konačno živeti punim plućima, bez odlaganja želja i sa onin osećajem kao da im je život dao sve na tacni.

Da, toliko je dobro.

Lav

Njihova harizma i prirodno vođstvo dolaze do izražaja – biće viđeni, priznati i nagrađeni. Kao da sve ono u šta su ulagali prethodnih godina odjednom dobija oblik. Posao, ljubav, finansije – sve ide u smeru koji žele. Biće trenutaka kada će čak i oni, puni samopouzdanja, pomisliti: „Ozbiljno? Meni ovo?“

: ne ustručavajte se da prihvatite pomoć – i kraljevima nekad treba savetnik.

Strelac



Večiti optimisti, ulaze u godinu koja im vraća veru u čuda. Putovanja, nova poznanstva, ideje koje postaju stvarnost. Kao da neko sklanja prepreke baš kad se pojave. Ako ste Strelac, pitajte se – šta biste želeli kad biste znali da ne možete da pogrešite? Odgovor će vam otvoriti vrata.

Jarac

Možda je ovaj znak i najveće iznenađenje. Nakon dugog perioda napornog rada, bez velikih priznanja, dolazi trenutak naplate. Stabilnost, sigurnost i konačno malo luksuza. Ne onog upadljivog, već onog tiho zasluženog.

Iako im zvezde daju vetar u leđa, sve ipak i dalje ostaje u vašim rukama. Možda je upravo sada pravi trenutak da napišete listu želja – ne skromno, već onako kako bi i sam kralj pisao. Jer, kako kažu, sreća prati hrabre.

