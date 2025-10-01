Ova 3 znaka horoskopa čeka težak kraj meseca – stižu im problemi, troškovi i nervoza

Neka se pripreme dobro.

Mars je nedavno uplovio u znak Vage – tačno 13. septembra uveče – i odmah je podigao prašinu. A, iskreno Mars i Vaga baš i nisu prijatelji. Mars je planeta akcije, direktnosti, energije „ajmo sad i odmah“, a Vaga je sve suprotno: balans, diplomatija, traženje ravnoteže. Kad se ove dve energije sudare, dolazimo do perioda u kojem želimo da rešimo stvari, ali ne frontalno, već pregovorima, saradnjom i traženjem kompromisa.

E sad, lepo to sve zvuči, ali astrologija kaže da ovaj tranzit neće svima doneti mir i harmoniju. Ova 3 znaka horoskopa će posebno osetiti pritisak – i to ne samo emotivno, već i kroz finansije i posao.

Bik

Za Bikove, Mars pravi pomalo nezgodan položaj – ulazi u njihovu šestu kuću. To znači da možete očekivati tenziju na poslu, možda čak i rivalstvo s kolegama. Osećaćete se puni energije, ali kao da stalno nailazite na prepreke kada želite da ostvarite svoje planove. Još gora vest? Troškovi rastu. Možda ćete morati da se uhvatite i za ušteđevinu, što Bikovima baš ne prija jer vole sigurnost i stabilnost.

Blizanci

Blizanci, vama Mars ulazi u petu kuću i tu ume da napravi haos. Ako imate decu, mogli biste biti zabrinuti za njihov razvoj ili napredak. Na poslu takođe nije sjajna atmosfera – moguće je nezadovoljstvo, pa čak i osećaj da vaš trud nije dovoljno nagrađen. Ali nije sve crno: ovaj period vam može doneti neki skroman, ali ipak stabilan prihod. Dakle, balans na tankoj liniji.

Škorpija

Kod Škorpija Mars ulazi u dvanaestu kuću i – zanimljivo – otvara mogućnost dalekih putovanja ili iznenadnog nasleđa. Ipak, što se posla tiče, mogli biste da promenite radno mesto ili da uđete u novu fazu karijere, ali bez onog sjaja i priznanja koje obično očekujete. Kao da radite puno, a rezultat je skroman. Profit se smanjuje, a osećaj da ste u senci raste.

Ovaj tranzit Marsa u Vagi može biti izazovan za Bikove, Blizance i Škorpije. Ako ste među njima, možda je dobra ideja da se naoružate strpljenjem, pripazite na troškove i pokušate da izbegavate nepotrebne sukobe.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com