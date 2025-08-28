Ova 3 znaka horoskopa doživljavaju najveći preokret godine u septembru!

Septembar donosi ljubav za ova 4 znaka – da li vas čeka susret sa srodnom dušom?

Astrološke promene koje nam donosi septembar 2025. otvaraju vrata velikim ljubavnim pričama – ali samo za one koji su spremni da ih prepoznaju. Jupiter se seli u znak Raka, naglašavajući dom, emocije i bliskost, dok Venera u Biku donosi stabilnost i nežnost u odnose. Pogledajte da li ste među srećnicima kojima se smeši ljubav.

Jarac

Za Jarčeve, septembar je vreme kada univerzum preuzima ulogu provodadžije. Jupiter osvaja vašu sedmu kuću partnerskih odnosa i time vam donosi priliku da upoznate nekoga posebnog. Bilo da je to kroz porodična okupljanja, svadbe ili sastanke na slepo – šanse za duboku emocionalnu povezanost su velike. Vreme je da se otvorite za ljubav i poverujete da je neko pravi možda već na putu ka vama.

Bik

Posle turbulentnih godina, pred Bikovima je konačno period ljubavnog smiraja. Srodnu dušu mogli biste sresti baš tamo gde je najmanje očekujete – u komšiluku, kafiću, ili čak na brzom razgovoru u lokalnoj radionici. Septembar donosi priliku da neko poseban uđe u vaš život i probudi osećanja koja ste možda zaboravili. Budite otvoreni – znaćete da je to „to“ čim ga ugledate.

Rak

Septembar je vaš mesec! Jupiter ulazi u vaš znak i otvara vrata ljubavnim čudima. Više poziva, više pogleda, više osmeha – sve je to deo vaše nove svakodnevice. Srodna duša možda već postoji u vašem okruženju, a sada bi osećanja mogla procvetati. Obratite pažnju na dane između 15. i 18. septembra – mogu doneti ljubavni susret koji će vam promeniti život.

Vodolija

Pluton u vašem znaku transformiše vas iznutra, a septembar vas dodatno čini privlačnim i prosto magnetnim. Ljubav može da se pojavi u najobičnijim okolnostima – dok ste na poslu, u teretani, prodavnici ili čak u šetnji psa. Bilo da upoznate nekog kroz posao ili kroz volonterski angažman, veza može biti dublja nego što ste očekivali. Ne tražite, već dopustite ljubavi da vas pronađe.

