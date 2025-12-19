Samo oni izabrani mogu da se pohvale da imaju zaštitu samog Univerzuma.

Ova 3 znaka horoskopa imaju zaštitu Univerzuma – dobre stvari im dolaze na mesto od ponedeljka

Sve konačno dolazi na svoje mesto. Nigde ne gurate, ne molite, ne dokazujete se – a opet, sve nekako legne tamo gde treba.

Ako vam je poslednjih dana bilo baš tako ili ste imali čudan osećaj da nešto dobro dolazi, niste definitivno to umislili. Od ponedeljka Univerzum, barem po astrološkim tumačenjima, štiti 3 znaka horoskopa daleko više nego inače.

Slučajnost? Možda. Ali ajde da vidimo šta zvezde kažu.

Bik

Bikovi ulaze u fazu stabilizacije. Posao, novac, pa čak i porodični odnosi dolaze na svoje mesto. Ono što je stajalo u mestu – kreće. Ako ste Bik, nemojte više odlagati važne razgovore. Praktičan savet: zapišite šta želite da rešite ove nedelje i krenite redom. Univerzum voli jasne namere.

Lav

Lavovima se otvara prostor za priznanje i podršku. Možda neće biti neki spektakularni vatromet, ali će biti onaj osećaj da ste na pravom putu. Ljudi vas vide i cene više nego što mislite. Pitanje za vas: zašto stalno sumnjate u sebe kad rezultati govore drugačije? I prihvatite pomoć kada vam se ponudi.

Ribe

Ribe konačno osećaju olakšanje. Emotivni teret popušta, a intuicija je jača nego ikad. Ako vam nešto “ne miriše”, verujte tom osećaju. Mali, ali važan savet: odvojite vreme za tišinu, makar 10 minuta dnevno. U toj tišini nekad dolaze najbolji odgovori.

Zaštita Univerzuma ne znači da će sve pasti s neba. Ali znači da se trud isplati brže, a prepreke lakše preskaču.

Ako ste među ova tri znaka, iskoristite talas. Ako niste – ne brinite. Dobre stvari uvek pronađu put, samo nekad malo kasne.

