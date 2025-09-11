Ova 3 znaka horoskopa neka se pripreme dobro – sezona Device im uskoro donosi pravi pakao!

Sezona Devica je zvanično počela, a sa sobom donosi vreme introspektivnih promena, prilika za lični rast i odbacivanje starih navika koje nas sputavaju. Za mnoge je ovo idealan period da naprave značajne korake napred, posebno kada je u pitanju karijera i svakodnevne rutine, prenosi still.kurir.rs.

Ipak, astrolozi upozoravaju da neće svi horoskopski znakovi iskusiti iste povoljne energije. Neki će se u narednom periodu suočiti sa izazovima, nesporazumima i unutrašnjim sukobima koji mogu poremetiti mir i ravnotežu.

1. Ovan

Za Ovna fokus na posao, zdravlje i dnevne rutine može doneti izazove u raspodeli energije. Mars u Vagi savetuje više odmora, dok pomračenje 7. septembra može pokrenuti snažne unutrašnje uvide. Očekuju se emotivni i mentalni sukobi koji zahtevaju smirenost i pažljivo balansiranje prioriteta.

2. Vaga

Sezona Devica donosi Vagama dvostruku dinamiku: sa jedne strane prilike za napredak i veći angažman, a sa druge – umor i iscrpljenost. Sukobi se mogu pojaviti između želje za uspehom i potrebe za odmorom, posebno oko mladog meseca 22. avgusta i pomračenja 21. septembra.

3. Ribe

Ribama sezona Devica stavlja naglasak na odnose i potrebu za promenama. Mlad mesec i pomračenja podstiču oslobađanje od ograničavajućih uverenja, ali pomračenje 7. septembra može doneti unutrašnju nesigurnost i sukobe u važnim vezama.

Sezona Devica poziva sve znakove da budu oprezni, fokusirani i spremni da balansiraju izazove i prilike. Za Ovna, Vagu i Ribe ovo je period introspektivnog testiranja snage i strpljenja, koji može doneti važne lekcije i nove mogućnosti.

Da li ste se prepoznali?

