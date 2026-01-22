Ova 3 znaka kreću u novi život, 2026. je njihova godina, tvrdi čuvena ruska astrološkinja

Nova godina donosi neverovatnu priliku za transformaciju za tri horoskopska znaka – Ovan, Bik i Lav. Astrolog Anđela Perl tvrdi da će 2026. biti godina moćnih preokreta i otvaranja novih životnih horizonta. Ovo je trenutak kada stare prepreke nestaju, a Vi možete krenuti napred odlučno i samouvereno.

Ovan – energija koja pokreće

Ovnove očekuje period oslobađanja i novih početaka. Stare veze, poslovi ili projekti koji više ne služe svrsi dobijaju jasnu selekciju – neki završavaju, a neki prelaze na viši nivo. Iskoristite energiju Ovnove odlučnosti da pokrenete lične projekte, izrazite stav ili preuzmete odgovornost. Čak i neočekivane promene u poslu ili odnosima postaju katalizator rasta.

Mogu se susresti sa neočekivanim vestima ili situacijama koje će ih primorati da preispitaju prethodne planove. Neki će morati da izaberu nove – zrelije, svesnije i inspirativnije. To bi moglo da uključuje i promenu posla, selidbu, raskid ili početak važne saradnje. Ali svaka promena će biti podsticaj za dalji rast. Ovnovi će prestati da se osvrću i izabrati da krenu napred. Njihova hrabrost će biti stavljena na probu, ali će je demonstrirati bez ustezanja i sumnje.

Bik – hrabrost kroz promene

Bikovi ulaze u godinu koja traži izlazak iz zone komfora i brze odluke. Biće trenutaka sumnje, ali upravo kroz njih dolazi fokus na budućnost. Bilo da se radi o karijeri, obrazovanju ili finansijama, Vaša unutrašnja snaga i sposobnost za akciju postaju ključni. Pripremite se za novčane dobitke, unapređenja i važnu podršku koja dolazi iz neočekivanih izvora.

Kada je reč o finansijama i karijeri, ove oblasti će biti pune svetlih trenutaka. Bik može dobiti veliki novac, važnu podršku, unapređenje, unosne ponude ili dobre projekte. U ličnom životu moguće su dobre vesti vezane za decu i porodicu, ili dugo očekivane promene koje su ranije izgledale daleke.

Godina će zahtevati akciju, brzinu i odlučnost. Možda ćete morati da promenite planove, preselite se, prilagodite se spoljnim okolnostima ili prihvatite uslove koje ranije ne biste razmatrali. Ali Bik će istrajati – 2026. je takođe vreme kada će prestati da sumnjaju u sebe i pokazati koliko su zaista jaki.

Lav – sreća i društveni uspeh

Lavovi će osetiti Jupiterovu energiju prosperiteta i ljubavi. Poslovni uspeh, priznanja, ljubav ili porodica – sve ono što ste dugo čekali može postati stvarnost.

Prva polovina godine takođe će biti puna aktivnosti. Društveni život će biti u punom jeku: nova poznanstva, događaji, druženja, veze, čak i kontakti sa uticajnim ljudima. Lavovi će se 2026. godine osećati kao da su u centru pažnje i ući će u fazu u kojoj ih život nagrađuje za sve njihove dosadašnje napore.

Takođe će biti potreban odmor i usporavanje, posebno na početku godine, kada će biti neophodna veća samodisciplina i briga o zdravlju. Tada će se pojaviti mnogo posla i obaveza, koje će Lavovi preuzeti bez straha. Sposobni su da nose više tereta od drugih i to će i dokazati. Intuicija će im postati važan vodič: Lavovi će naučiti da slušaju svoj unutrašnji glas i donose odluke koje ih vode ka pravim ciljevima.

Kako iskoristiti ovu priliku:

Postavite jasne ciljeve i napišite ih.

Fokusirajte se na akciju – čak i mali koraci pokreću velike promene.

Oslobodite se starih obrazaca i prihvatite promene.

Pratite intuiciju i unutrašnju snagu kod važnih odluka.

2026. je idealna godina za novi život za Ovnove, Bikove i Lavove. Važno je hrabro zakoračiti u nepoznato, verovati u svoje sposobnosti i koristiti energiju godine da ostvarite dugogodišnje želje i ciljeve.

