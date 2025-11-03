Ova 3 znaka ne znaju za površnost u ljubavi, kad vole mnogo vole, i kad ih mnogo boli!

Ne znaju da vole površno. Škorpija nikad polovično, uvek sve, Rak kad se zaljubi daje sve a Ribe idelizuju ljubav, pravi sanjari.

Poznato je da se neki ljudi u ljubavi drže na bezbednoj udaljenosti, oprezni su i suzdržani. Ali postoje i oni koji, kada vole, vole bez zadrške. Kod njih nema nijansi sive: njihova ljubav je snažna, potpuna i sveobuhvatna. Upravo zato njihove veze često ili procvetaju do kraja, ili puknu naglo i bez upozorenja.

Škorpija – ništa polovično, uvek sve

Škorpija ne poznaje polovičnost. Njena ljubav je duboka, često povezana sa snažnom emocionalnom vezanošću i potrebom za potpunim spajanjem. Ne ulazi u veze iz dosade, već iz težnje ka bliskosti koja menja sve.

Ipak, ta ista dubina može biti izvor konflikta, jer traži isti intenzitet i sa druge strane.

Rak – kad se zaljubi daje sve

Rak voli iskreno, odano i srčano. Kada se zaljubi, daje sve: emocije, vreme, pažnju. Veza mu često postaje centar sveta. Međutim, takva predanost ga čini osetljivim i ranjivim.

Ako oseti da druga strana ne uzvraća istom merom, može se povući, i tada sve prestaje.

Ribe – sanjari, idealizuju ljubav

Ribe su sanjari koji idealizuju ljubav. Kod njih nema površnosti — ili su potpuno uronjene u odnos, ili se povlače u svoj svet.

Njihova potreba za emocionalnom dubinom i duhovnom povezanošću čini ih ranjivim, ali i izuzetno predanim kada je osećaj uzajaman.

Za ove znakove ljubav nije igra. Oni ne poznaju “polako”, “videćemo” ili “zabavljamo se”. Kod njih je sve ili ništa — i upravo zato njihova ljubav zna da bude najlepša i najintenzivnija.

(Krstarica/Index.hr)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com