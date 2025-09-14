Ova 3 znaka nikad ne priznaju grešku– da li ste među njima ili među onima koji ih trpe?

Tri znaka koja grešku vide kao slabost – i nikad je ne priznaju. Da li ih imaš u svom životu?

Neki ljudi grešku priznaju odmah, bez drame. Drugi je umotaju u filozofiju, pa ti na kraju ne znaš da li si ti kriv ili oni. A onda postoje oni treći – horoskopski znakovi koji grešku ne priznaju ni kad ih uhvatiš na delu.

Ako si ikada pokušao da objasniš nekom da je pogrešio, a on ti uzvrati pogledom kao da si ga uvredio do srži – moguće je da si imao posla sa jednim od sledećih znakova.

Lav – ego veći od svemira

Lav ne greši. Lav se „pogrešno razume“. Ako mu kažeš da je preterao, on će ti objasniti da si ti previše osetljiv. Njegov ego ne dozvoljava da se pokaje – jer bi to značilo da nije savršen. A Lav mora da bude savršen.

U raspravi s Lavom, često se osećaš kao da si na audiciji za njegovu pažnju. On ne priznaje grešku jer bi to značilo da gubi kontrolu nad narativom.

Jarac – greška je slabost, a slabost se ne pokazuje

Jarac grešku vidi kao pukotinu u sistemu. A sistem mora da funkcioniše. Ako mu ukažeš na propust, on će ga racionalizovati, prebaciti odgovornost ili jednostavno ignorisati.

Za Jarca, priznanje greške je kao da si skinuo pancir. A on ne skida pancir – ni kad spava.

Škorpija – greška je oružje koje ćeš ti iskoristiti protiv njega

Škorpija ne priznaje grešku jer ne veruje da si dobronameran. Ako mu kažeš da je pogrešio, on to vidi kao napad. A kad se oseća napadnuto – uzvraća.

Njegova logika je: „Ako priznam, dajem ti moć.“ Zato će radije ćutati, manipulisati, pa čak i okrenuti priču protiv tebe.

Da li si među njima – ili među onima koji ih trpe?

Ako si se prepoznao, ne brini – svi imamo svoje slabosti. Ali ako si među onima koji trpe, znaj da nisi lud. Samo si u kontaktu sa znakom koji grešku vidi kao pretnju.

U svakom slučaju, važno je da znaš s kim imaš posla. Jer kad znaš – ne očekuješ nemoguće.

