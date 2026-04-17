Ova 3 znaka nikada ne kažu ‘izvini’ – ego i sujeta im ne dozvoljavaju da priznaju grešku

Teško je čekati izvinjenje kad su ego i sujeta bitniji od obraza. Ova 3 znaka će radije ćutati zauvek nego priznati da su negde pogrešili.

Svi mi imamo u okruženju bar jednu osobu koja će radije s vama ući u trodnevnu svađu nego što će jednostavno reći: „Izvini, pogrešio sam.“ Kod takvih ljudi su ego i sujeta jednostavno previše jaki da bi dozvolili i mrvicu pokajanja.

Nije da oni ne vide da su zabrljali, već im jednostavno ne da mira taj osećaj da će ispasti slabi ili „poraženi“ pred drugima ako popuste.

Za njih je priznanje greške kao potpisivanje kapitulacije, a to se u njihovom svetu ne dešava.

Ako imate posla sa ova tri znaka, verovatno ste već odavno digli ruke od čekanja na izvinjenje. Umesto toga, dobili ste ćutanje, prebacivanje krivice ili ignorisanje problema dok on sam od sebe ne „ispari“.

Bik: Kad tvrdoglavost pobedi razum

Bik je onaj tip osobe koji će, čak i kad mu crno na belo dokažete da nije u pravu, samo odmahnuti rukom ili početi da priča o nečem desetom. Kod njih ego i sujeta rade na principu zida. Što ga vi više pritiskate dokazima, on sve jače stoji u mestu.

Bik ne voli promene, a prihvatanje greške bi značilo da mora nešto da menja kod sebe, što mu je nezamislivo.

Njegov ponos je toliko čvrst da će radije nedeljama biti u zategnutim odnosima sa partnerom ili prijateljem nego što će prevaliti „izvini“ preko usana. On će vam pre napraviti večeru ili doneti poklon kao znak pomirenja, samo da ne bi morao naglas da izgovori da je ispao nepravedan.

Ako čekate to priznanje, naoružajte se strpljenjem. Bik pre popusti u svemu drugom nego u svojoj nepogrešivosti.

Lav: Ne može kralj da pogreši

Kod Lava je stvar još malo komplikovanija jer on živi za to da ga ljudi vide kao lidera, zaštitnika i nekoga ko uvek zna šta radi. Kada mu prorade ego i sujeta, Lav se pretvara u vrhunskog advokata samog sebe.

On će svaku svoju grešku upakovati tako da ispadne da je zapravo imao najbolju nameru, ili još gore, da ste ga vi isprovocirali da tako postupi.

Lav se plaši da bi izvinjenje narušilo njegov autoritet. On misli da će ga ljudi manje poštovati ako vide da i on ume da „omaši“. Zato će se braniti dramom, galamom ili će vas prosto zasuti šarmom dok ne zaboravite zašto ste se uopšte ljutili.

Sa Lavom je uvek lakše preći preko stvari i nastaviti dalje, jer onaj ko čeka da mu se Lav pokloni i prizna poraz, obično se načeka.

Škorpija: Ponos koji ne poznaje kompromis

Škorpija je priča za sebe. Dok Bik tera kontru, a Lav pravi predstavu, Škorpija vas samo hladno gleda i ne popušta ni milimetar. Njeni ego i sujeta su usko vezani za kontrolu.

Ona smatra da onaj ko se izvinjava gubi moć, a Škorpija se moći nikada ne odriče dobrovoljno. Čak i kad je svesna da je povredila nekoga do koga joj je stalo, ona će to procesuirati u sebi, ali retko kad će to reći naglas.

Ona će vam pre baciti neku ironičnu opasku ili se praviti da se ništa nije desilo, testirajući vašu granicu izdržljivosti. Škorpija smatra da su njeni postupci uvek opravdani nekom njenom unutrašnjom logikom koju vi možda ne razumete, i u tome traži izgovor da ostane pri svome.

Priznati grešku za nju je kao otkriti slabu tačku na oklopu, a to je rizik koji ona retko preuzima.

Kako izaći na kraj sa takvim ljudima?

Nije lako balansirati u odnosu gde jedna strana nikada ne preuzima odgovornost. Kada su ego i sujeta glavni akteri u vezi ili prijateljstvu, komunikacija često postane jednosmerna ulica.

Ako vam je stalo do te osobe, verovatno ćete naučiti da čitate njihove „sitne“ znake kajanja – ono kad su malo ljubazniji nego inače ili kad urade nešto lepo za vas bez povoda.

To je njihovo „izvini“ koje nikada neće izgovoriti. Možda nije fer i možda boli, ali to je cena koju plaćate ako želite te ljude u svom životu.

Na kraju krajeva, svako od nas bira svoje bitke, a rat protiv tuđeg ega je skoro uvek unapred izgubljen.

