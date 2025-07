Ova 3 znaka od univerzuma dobijaju sve što su tražili: Stižu im brdo para, vrtoglavi uspeh i tektonske promene u ljubavi

Tri horoskopska znaka kojima univerzum donosi novac, uspeh i ljubav – proverite da li ste među njima!

Ponekad toliko dugo čekamo da se naši snovi ostvare, ili da konačno vidimo rezultate napornog rada, da nam se čini da se to nikad neće dogoditi. Ali, ko čeka, taj i dočeka! U narednom periodu, astrolozi najavljuju da će tri horoskopska znaka biti miljenici univerzima – potrebno je samo malo strpljenja, a za sreću će se već pobrinuti zvezde.

Svi prolazimo kroz uspone i padove, sve je to za ljude i ulazi u rok službe, odnosno života. Ne ide nam uvek kako smo se nadali, od veza – ljubavnih, prijateljskih, porodičnih, do situacija na poslu, što ume da bude frustrirajuće i stresno. No, da vidimo kako ovo leto vide stručnjaci za horoskop…

Prema rečima astrološkinje Ejmi Demur, period pred nama biće dobar, naročito za ova tri znaka, koji će proći kroz velike životne transformacije.

Rak

Da, istina je – univerzum će vam uskoro uslišiti molitve i ispuniti želje. Prema Demur, čeka vas jedan od najvećih kosmičkih preporoda koje ste ikada imali. Ovih toplih meseci sve se vrti oko vas – magnetska privlačnost, strasna ljubav, emocionalno isceljenje. „Postaćete verzija sebe koja ne juri ni za čim i ni za kim, već druge privlači sebi“, objašnjava astrološkinja.

Rakovi, iskoristite leto na najbolji način. Ako to učinite, pojaviće se neočekivane prilike koje će potpuno „resetovati“ putanju vašeg života, i to na bolje. „Pratite srce i intuiciju, idite za stvarima koje želite, i uspeh je tu, iza ćoška“.

Devica

Spremite se za petu brzinu, poručuje Ejmi Demur. Možda vam se prethodnih meseci činilo da je život usporio, da se sve čemu ste stremili nalazilo van domašaja… Međutim, sa mladim Mesecom i Marsom u vašem znaku Device, koji će vam osvetljavati put narednih nedelja, iskoristićete svoju moć na pravi način i svemir će vas bogato nagraditi.

Iako će vam biti potrebna hrabrost i malo samopouzdanja, „taj san koji vam nije izlazio iz glave ostvariće se ovog leta, samo ako verujete u sebe“. Imajući ovo na umu, ne plašite se da rizikujete. Iako možda zvuči zastrašujuće, na kraju će se isplatiti.

Lav

Niste bili zadovoljni onim što se u vašem svetu dešavalo u prethodnom periodu, zar ne? Ali sve će se uskoro promeniti. „Ovo leto je vaša šansa da potpuno resetujete život“, kaže Demur. Mlad Mesec u vašem znaku i Venera u trigonu sa Jupiterom daju vam neophodno samopouzdanje i imaćete snage da promenite sve što poželite, u svoju korist.

Kad uđete u prostoriju, svi će se okretati prema vama. Ljudi će vam poklanjati više pažnje, postaćete prava zvezda, ostvarićete sve što ste zamislili!. I ne samo to – onima koji dugo traže ljubav ukazaće se fantastična prilika koja će im promeniti život preko noći. Samo napred, Lavovi!

(zena.blic.rs)

