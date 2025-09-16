Ova 3 znaka privlače fantastično dobru karmu: Univerzum ih upravo sada debelo nagrađuje

Karma je ideja da vaši postupci (i iz ovog i iz prethodnih života) utiču na vašu svakodnevnu stvarnost. Često govorimo o karmi na negativan način, moguće je privući dobru karmu i pozitivnim postupcima. A to se upravo dešava za tri specifična horoskopska znaka upravo sada.

Bilo da je u pitanju nova poslovna prilika ili nova veza, plima se okreće u vašu korist.

Da li će se ova promena dogoditi preko noći? Naravno da ne. Kao i sve u životu, potrebno je malo truda i napornog rada.

1. Ribe: Neka vrsta velikog unapređenja

Trenutno privlačite veoma dobru karmu. Prema Brobeku, ova dobra karma će se manifestovati kao „veliko poboljšanje vašeg javnog imidža“ ili „neka vrsta velikog unapređenja na poslu“.

Od slučajnih bonusa do porasta vašeg prisustva na društvenim mrežama ili u vašoj lokalnoj zajednici, ovo je vaše vreme da zablistate. Ne samo u vašoj karijeri, već i sa bilo kojim projektom koji trenutno preduzimate, jer „Možda se osećate kreativnije tokom ovog vremena“ ili imate veliki proboj koji vodi do većeg izobilja nego što biste sanjali, rekao je Brobek.

Zato, nemojte biti lenji! Iako bi moglo biti primamljivo da pustite univerzum da vas odvede odavde, uspeh je na dohvat ruke sve dok nastavite da idete dalje.

2. Devica: Nove veze u centru pažnje

Trenutno privlačite veoma dobru karmu. U prošlosti, vaš ljubavni život je možda delovao ustajalo, bez ikakvog napretka na vidiku. Srećom, sve će se ovo promeniti jer će vaše veze uskoro biti u centru pažnje.

Ovo nije samo za one u vezi. Za one koji su samci, očekujte da će nova romansa ući u vaš život pre nego kasnije.

Prema Brobeku, „Nova veza koju započnete između sada i 21. verovatno će trajati dugoročno.“ Kako teme koje okružuju vaše veze počinju da postaju pozitivnije, ako zaista želite da pronađete svog partnera, preuzimanje inicijative da se istaknete je početak.

3. Blizanci: Bolji javni imidž

Trenutno privlačite dobru karmu vezanu za vaš javni imidž. Kao što je Brobek objasnio: „Možda ćete konačno dobiti neku vrstu velikog unapređenja na poslu ili biste se mogli naći u trendu na mreži na neki način.“

U svakom slučaju, ovo će trajati od sada do pomračenja Sunca za vreme mladog Meseca 21. septembra.

Ako želite da poboljšate svoj imidž ili dobijete unapređenje koje želite, sada je vreme da nastavite da vežbate i vredno radite. Iako se sada sve može činiti stagnirajućim, dobra karma je na putu, sve dok ste otvoreni da je primite, prenosi YourTango.

