Ova 3 znaka proleće dočekuju praznog novčanika: Nebo ih ne štedi i muke tek počinju

Ova 3 znaka ostaju bez dinara! Proleće donosi bankrot i dugove koji se ne praštaju - nebo ih ne štedi i muke sa parama tek počinju.

Bikovi, Lavovi i Jarčevi, spremite se za ozbiljno stezanje kaiša jer vam od polovine marta pare beže iz ruku brže nego što stižu. Dok se drugi raduju suncu, nebo ne štedi ova 3 znaka i svaki dinar koji su sklonili sa strane nestaće na neplanirane troškove i stare dugove.

Muke sa računima tek počinju i pratiće ih u stopu sve do juna, ostavljajući ih da se pitaju kako su tako brzo dotakli dno.

Bik – Kvarovi i majstori odnose svu uštedu

Bikovi će prvi osetiti udarac i to tamo gde najviše boli – u džepu. Čim grane sunce, stižu kvarovi na automobilu, krovu ili beloj tehnici koji ne mogu da čekaju. Sva ona teškom mukom zarađena ušteđevina otići će u ruke majstorima, a vi ćete proleće dočekati u debelom minusu.

Moraćete da birate između popravke bojlera i plaćanja nagomilanih računa, a svaka odluka će vas boleti podjednako. Ne računajte na pomoć sa strane jer će i vaši najbliži biti u sličnim problemima baš kada vama bude najteže. Jedini spas je da odmah sasečete svaki luksuz, trpeza ovog proleća biće skromnija nego ikada pre.

Lav – Blokade na računima i stari dugovi

Lavovima se sprema pravi finansijski haos. Prihodi naglo staju, a rate za kredite stižu bez milosti. Obećani bonusi i povišice biće odloženi za neko bolje vreme, a vi ćete morati da crvenite pred bankarima jer nemate odakle da im vratite dug.

Ponos će biti na ozbiljnom testu jer ćete morati da priznate svima da više nemate za čašćavanje. Svaki pokušaj da zadržite stari stil života samo će ubrzati bankrot koji kuca na vrata već početkom aprila. Nebo ne štedi Lavove ni u trenucima najvećeg očaja – crni dani su stigli i ovaj požar se ne gasi novim zaduživanjima.

Jarac – Porodični troškovi i tuđe muke po vašem džepu

Jarčevi će proleće dočekati praznih džepova jer će plaćati tuđe greške. Lečenje bliske osobe, kvar u tuđem stanu, zaboravljeni sudski troškovi iz prošlosti, pare odlaze na stvari od kojih vi nemate nikakvu korist. Radićete više nego ikada, a osećaj će biti kao da sipate vodu u šuplje bure.

Vaša urođena odgovornost će vas ovaj put koštati mira i sna. Nećete imati srca da kažete „ne“ onima koji od vas zavise, ali budite svesni – dajući drugima, sebe dovodite na rub egzistencije odakle će oporavak trajati mesecima.

Proleće koje se neće zaboraviti

Muke koje vam proleće donosi su stvarne i opipljive. Nebo ne štedi ove znakove i svaki dinar koji ste sklonili sa strane nestaje pre nego što ste stigli da ga izbrojite.

Povucite ručnu na vreme dok još imate šta da sačuvate – jun dolazi, ali put do njega neće biti lak.

