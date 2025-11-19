Ova 3 znaka su majstori pasivne agresije, uništiće vas sistematski bez napadanja

Rakovi dožive sve lično, Device naglašavaju svaki vaš propust i Vaga – hladnim tonom i distancom. Ovi znakovi su majstori pasivne agresije.

Majstori pasivne agresije među znakovima horoskopa su Rak, Devica i Vaga. Oni će vas kazniti na svoj suptilni način.

Verovatno svi mi poznajemo osobu koja nikada neće da povisi ton, ali će vam svoje nezadovoljstvo jasno dati do znanja ledenom tišinom ili sarkastičnim komentarom. Neki ljudi probleme jednostavno rešavaju direktnom konfrontacijom, a drugi biraju suptilniji, zaobilazni put.

Astrologija nam otkriva da sklonost takvom ponašanju može biti zapisana u zvezdama, a ovi su horoskopski znakovi pravi majstori pasivne agresije.

Rak – sve dožive lično

Emotivni Rakovi doživljavaju svaku kritiku vrlo lično, a kad su povređeni, povlače se u svoj oklop. Umesto da vam kažu što ih muči, komuniciraće kroz duboke uzdahe, setne poglede i kratke, jednosložne odgovore. Na pitanje što nije u redu, reći će „ništa“, ali njihov ton i govor tela otkrivaju sasvim drugačiju priču.

Devica – naglašavaju svaki vaš propust

Device retko pokazuju otvoreno nezadovoljstvo, ali pasivna agresija im dolazi prirodno kada ih nešto duboko frustrira. Umesto da direktno kažu što misle, posegnuće za suptilnim komentarima o tome kako bi se nešto „možda moglo bolje“ ili će jednostavno naglasiti svaki vaš propust. Tišina i suptilno prevrtanje očima njihovo su najjače oružje.

Vaga – kazniće vas hladnim tonom i distancom

Vage ne vole sukobe, pa se pasivna agresija javlja kao njihov odbrambeni mehanizam. Kada su povređene ili nezadovoljne, izgledaće savršeno smireno, ali će vas kazniti hladnim tonom i odmerenim distanciranjem. Umesto da razgovaraju, posegnuće za tihim ignorisanjem i „slučajnim“ zaboravljanjem dogovora.

