Ova 3 znaka su najveće lenštine u celom horoskopu: Da mogu, ceo život bi proveli u krevetu

Ko su najveće lenštine u horoskopu i zašto im zvezde to dopuštaju? Ako prepoznate svog partnera na ovoj listi, sve će vam biti jasno.

Bik, Lav i Ribe su apsolutni vladari zone komfora i s ponosom nose titulu onih koji bi najradije prespavali život, jer njihova energija prirodno teži hedonizmu i mirovanju više nego bilo kom drugom znaku.

Dok ostali jure za uspehom, ove najveće lenštine u horoskopu su davno shvatile drevnu mudrost da se problemi najbolje rešavaju horizontalno – ili se bar ignorišu dok sami ne nestanu.

Mnogi pogrešno tumače njihovu potrebu za mirovanjem kao običnu lenjost. Astrolozi znaju da se iza ove pasivnosti krije duboka potreba za regeneracijom duše koja ne može da podnese tempo modernog sveta. Kada shvatite da njihov ritam nije mana već kosmički zapis, prestaćete da se nervirate i možda ćete naučiti da usporite vreme.

Bik: Hedonizam kao životna filozofija

Kada govorimo o Bikovima, moramo razumeti da se ovde ne radi o pukom odbijanju rada, već o uzvišenoj umetnosti uživanja u svakom zadovoljstvu. Koje podrazumeva minimalan utrošak fizičke energije uz maksimalan ugođaj za sva čula.

Njihova vladarka Venera podarila im je neodoljivu potrebu za mekim jastucima, ukusnom hranom i atmosferom u kojoj vreme staje. Zato nije ni čudo što se Bikovi smatraju za najveće lenštine u horoskopu. Teško se pokreću jer njihova priroda poseduje inerciju zemlje. Oni su poput stene koja vekovima stoji na istom mestu, čekajući da se svet prilagodi njima umesto da oni trče za svetom.

Lav: Kraljevi delegiranja obaveza

Lav ne vidi sebe kao lenju osobu, već kao monarha koji čuva svoju dragocenu energiju za trenutke kada treba zablistati na pozornici života. Dok sve trivijalne, svakodnevne poslove smatra nedostojnim svog kraljevskog statusa i radije bi ih prepustio podanicima. Njihova lenjost je zapravo manifestacija njihovog ega. Koji veruje da je samo prisustvo u prostoriji dovoljno veliki doprinos svetu. Te stoga očekuju da im se želje ispunjavaju magično, bez potrebe da podignu išta teže od zlatne kašike.

Iako su bez sumnje najveće lenštine u horoskopu kada treba očistiti kuću ili otići u prodavnicu, Lavovi to kompenzuju šarmom koji vas natera da sve uradite umesto njih.

Ribe: Bekstvo u svet snova

Nežne i sanjive Ribe provode dane u stanju koje se spolja može tumačiti kao letargija. U njihovim glavama se odvijaju epske bitke i stvaraju čitavi univerzumi. Što ih toliko iscrpljuje da im fizička realnost deluje kao težak teret kojeg se najradije oslobađaju spavanjem. Njihov vladar Neptun baca maglu na sve praktične obaveze. Čineći da rokovi i zadaci izgledaju kao nebitne mrlje u poređenju sa okeanom emocija u kojem plivaju. Upravo zbog toga često deluju odsutno i nezainteresovano za akciju.

Kao najveće lenštine u horoskopu, Ribe zapravo ne beže od rada. Oni beže od surove stvarnosti u svoj mekani, sigurni svet gde je sve moguće i gde se ništa ne mora uraditi odmah.

Mali trik koji menja sve

Ako živite sa nekim od ovih znakova, nemojte ih forsirati na nagle akcije jer ćete naići na zid otpora koji je tvrđi od dijamanta. Umesto toga, primenite taktiku „lažnog izbora“. Ponudite im dve opcije koje vama odgovaraju, ali tako da izgleda kao da su oni doneli odluku da se pokrenu. Osećaj kontrole je jedino što može da pobedi njihovu urođenu potrebu za mirovanjem.

Da li u ovim opisima prepoznajete svog partnera ili možda sebe? Pišite nam u komentarima ko je po vama najveća spavalica Zodijaka!

