Ova 3 znaka su temperamentna do ludila: Urlaju, lome, plaču – emocije im ključaju na sve strane

Postoje ljudi koji emocije ne umeju da spakuju u kutiju i sklone na policu. Tri horoskopska znaka su temperamentna do ludila i to se vidi iz aviona.

Urlaju kada su povređeni, lupaju vratima kada su ljuti, plaču kada ih neko razočara. Sredina ne postoji.

Ovo su Ovan, Škorpija i Lav, a svaki ima svoj specifičan stil eksplozije.

Ovan: Prvi puca, posle razmišlja

Ovan ne zna šta znači brojati do deset. Kada mu nešto smeta, čućete to odmah, glasno i bez filtera. Vatreni element radi svoj posao i njegove reakcije lete brzinom rakete. Najgore prolaze oni koji ga potcene. Ovan ume da viče, da zalupi telefon, da napusti prostoriju usred svađe. Ali isto tako, za pola sata se ponaša kao da se ništa nije desilo.

Njegova ljutnja je kratka i intenzivna, kao letnja oluja – protrese vas do srži, a onda grane sunce kao da nikada nije grmelo

Škorpija: Tiha pretnja koja iznenada eksplodira

Škorpija je najopasnija u grupi emocionalno nabijenih znakova. Ona ćuti, posmatra, pamti. A onda jednog dana pukne i nema nazad. Njene reakcije su retke ali razorne. Kada Škorpija plače, plače tiho i sama. Kada urla, urla tako da se zidovi tresu.

Ovo je znak koji emocije pretvara u oružje, pa zbog toga lako spada u najstrastvenije ljude zodijaka o čijim se ispadima priča decenijama. Njen bes je hladan kao led, ali peče jače od bilo koje vatre.

Lav: Drama je njegova omiljena predstava

Lav ne ume da prođe nezapaženo, pa ni njegove emocije ne mogu. Kada je srećan, cela ulica zna. Kada je povređen, padaju suze, padaju stvari, padaju prijateljstva. Eksplozivne emocije Lava uvek imaju jednu zajedničku osobinu – potrebna im je publika. Njegov ego svaku uvredu doživljava kao lični napad na krunu.

Lav će vam reći u lice šta misli, ali će se posle dugo nositi sa posledicama. Ne zaboravlja kada ga neko ponizi, čak i kada se pravi da je sve u redu. Njegova tuga nije obična tuga, to je pozorišna predstava u kojoj on igra glavnu ulogu žrtve.

Kako se ponašati u svađi sa njima

Ne uzvraćajte vikom, pojačaćete vatru

Ne ignorišite ih, jer to za njih znači rat

Sačekajte da se talas slegne, pa razgovarajte

Budite iskreni, mirišu laž na kilometar

Pokažite da ste ih čuli, pola posla je gotovo

Ako živite ili radite sa nekim od ovih znakova, znate da je svaki dan mala avantura. Niko se ne dosađuje, ali ni ne odmara mnogo.

Da li je ovo blagoslov ili kletva?

Život sa ovim ljudima definitivno nije za svakoga. To je hodanje po ivici žileta gde svake sekunde može da izbije požar koji gasi sve pred sobom. Ali, ruku na srce, radije biste proveli sat vremena sa njihovim urlanjem nego deset godina sa nekim ko ćuti, trpi i krije šta misli.

Budimo realni, ova tri znaka su temperamentna do ludila jer im je srce preveliko za ovaj proračunati svet.

Kod njih je sve na stolu – i ljubav i mržnja. Njihova emocija je sirova, bučna i brutalno iskrena, a to je u današnjem svetu, gde su svi postali „hladni“ i proračunati, zapravo najteže naći.

Sa njima barem znate na čemu ste: ili je rat, ili je najveća ljubav na svetu.

