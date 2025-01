Ova 3 znaka Zodijaka ulaze u eru sreće: Dve planete im šalju svu dobrotu kosmosa da ih obasja

Kada se Mesec poravnao sa Jupiterom, 3 horoskopska znaka ušli su u srećniju eru početkom. januara 2025. i postaju primer ljubavi, mira i dobrote.

Prema horoskopu, 3 horoskopska znaka ulaze u srećniju eru 6. januara 2025. To je dan koji će biti izazovan i pobednički. Kada se Mesec poravna sa Jupiterom, mnogo dobrog će im zasijati sa neba. Oni će se potruditi da budu srećni, jer su pozitivne vibracije koje dolaze zajedno sa ovim Jupiterovim tranzitom izvanredne i neporecive. Oni su danas primeri ljubavi, mira, dobrote i dobre volje, prenosi mondo.rs.

Ova 3 horoskopska znaka ulaze u srećniju eru 6. januara 2025:

Bik

Kad god se Jupiter poravna sa Mesecom, to je dobar dan za vas, a za tebe je izazov to što znaš kako da skoro svaki dan učiniš dobrim. Uvek možete videti svetlu stranu, a to je za divljenje. Dok vam 6. januar omogućava da uđete u srećniju eru, takođe vidite dobro u svemu i svakome, ono što se dešava jeste da dajete primer kako sreća izgleda i inspiriše druge. Danas ćete za nekoga biti svetlost i taj neko će biti zahvalan na vašem prisustvu. Dakle, na neki način, Jupiterov tranzit deluje kroz vas 6. januara, jer ste vi osoba u tuđem životu zbog koje se osećaju dobro što su jednostavno živi. Vi ste samo odraz univerzalno pozitivne vibracije dana. Upalićete svetlo za sve.

Strelac

Jupiter se usklađuje sa Mesecom u harmoničnom tranzitu, što vam omogućava da budete najbolji što možete. Naravno, svet oko vas bi voleo da verujete da je sve izgubljeno, a to vas golica. Ništa vas ne pomera, a poslednja stvar na koju ćete se uveriti je da je sve izgubljeno. Biti Strelac je kao da stalno nosite torbu punu pozitivne energije. Ako vam ikada zatreba osveženje, otvorite je i iskopate nešto lepo. A 6. januar vam omogućava da uđete u srećniju eru. Svetlite tom svetlošću gde god da krenete. Vidite samo svetlost i ljubav sada i u budućnosti. I stvarate ogromne količine pozitivne energije.

Jarac

Ako dopustite da idete putem kojim se čini da svi idu, izgubićete sebe i otkrićete da niste verni onome u šta verujete. Izdižete se iznad toliko negativnih situacija i uvek izlazite mirišući kao ruža. Ko kaže da je 6. januar drugačiji? Tokom tranzita Jupiter-Mesec, ne možete a da ne budete srećni zbog… svega. I još važnije je da ostanete verni sebi. Vaša istina je da ste zadovoljni. Srećni ste što ulazite u srećniju eru i ne treba vam nikakav dodatni teret da biste videli svetlost. Već vidite svetlost i ona vas čini srećnim. Imate dobrotu i sasvim je u redu što ste pozitivna osoba dobrih vibracija.

