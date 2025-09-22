Ova 4 horoskopska znaka dobiće sve što su želeli tokom sezone Vage – od 22. septembra do 21. oktobra

Period od 22. septembra do 21. oktobra 2025. donosi snažan astrološki zaokret. Sunce ulazi u znak Vage, a Mars prelazi u Škorpiju, što pojačava fokus na odnose, ravnotežu i ličnu transformaciju. Tokom ove sezone, četiri znaka Zodijaka posebno će biti pod okriljem sreće.

Vaga – u centru pažnje i ljubavi

Sunce je u vašem znaku, što znači da ste u punom sjaju. Pun Mesec 6. oktobra aktivira vašu sedmu kuću odnosa, pa je idealno vreme za učvršćivanje veza i povezivanje s važnim osobama. Novi Mesec u Vagi 21. oktobra donosi priliku za lični reset i nove početke. Ulazak Venere u vaš znak 13. oktobra dodatno pojačava vašu privlačnost i otvorenost – ljudi će gravitirati ka vama, a vi ćete zračiti samopouzdanjem.

Vodolija – vreme za širenje vidika

Sunce u Vagi savršeno se slaže s vašom energijom. Fokusiraćete se na filozofiju, obrazovanje i putovanja. Pun Mesec u Ovnu 6. oktobra aktivira vašu treću kuću komunikacije, pa ćete više vremena provoditi u razgovorima, kraćim putovanjima i kontaktima sa bliskim osobama. Novi Mesec u Vagi 21. oktobra donosi osećaj pripadnosti i šansu da se povežete sa svojim mestom u svetu. Venera prolazi kroz vašu osmu kuću, pa se otvaraju teme intime, finansija i transformacije.

Blizanci – ideje koje donose uspeh

Kao vazdušni znak, Blizanci će tokom sezone Vage biti puni inspiracije. Misli će vam biti jasne, komunikacija oštra, a ideje lako primenjive. Ovo je savršen trenutak za pokretanje kreativnih projekata, pisanje, prezentacije i sve što zahteva izražavanje. Sreća će vas pratiti u kontaktima s drugima, pa ne ignorišite pozive i prilike za saradnju.

Strelac – optimizam koji privlači prilike

Mesec u vašem znaku krajem sezone donosi nalet optimizma, slobode i širenja. Bićete motivisani da učite, putujete i istražujete nove horizonte. Ova energija podstiče vas da se povežete s ljudima koji vas inspirišu i da se otvorite ka novim iskustvima. Sreća dolazi kroz akciju – što više budete u pokretu, to će vam se više vrata otvoriti.

Tokom sezone Vage, fokus je na ravnoteži, odnosima i ličnom razvoju. Ako ste među ovim znakovima, iskoristite svaki trenutak – univerzum vam šalje vetar u leđa.

