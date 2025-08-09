Ova 4 horoskopska znaka očekuju dramatične promene do 2026.

Astrološki ciklus koji traje do 2026. godine donosi velike životne preokrete za četiri horoskopska znaka. Prema TikTok astrologu Hejli Komet, ulazimo u novu eru koja će uticati na odnose, karijeru i lični razvoj. Evo ko će najviše osetiti te promene.

Ribe: Vreme je da izaberete sebe

Ribe, kao poslednji znak Zodijaka, ulaze u fazu u kojoj će morati da se fokusiraju na sopstvene potrebe. Hejli Komet savetuje da prestanu da ugađaju drugima i počnu da donose odluke koje ih istinski ispunjavaju. Očekuje se da će Ribe postati vidljivije u društvu, ali i da će se osloboditi veza koje ih sputavaju. Ovo je period lične evolucije i oslobađanja od svega što nije autentično.

Strelac: Temelj za novi život

Strelčevi će doživeti duboke promene u porodičnim odnosima, karijeri i ljubavi. Hejli ističe da je ovo vreme kada Strelac gradi temelje za život kakav zaista želi. Mnogi će se oprostiti od starih poslovnih ambicija koje više ne odražavaju njihovu suštinu. Promene u porodici donose više radosti, a profesionalno – moguće su promene posla, kompanije ili čak životnih vrednosti.

Devica: Promene koje vode ka pravom putu

Device ne vole iznenađenja, ali upravo takve promene ih očekuju. Iako izazovne, one će potvrditi da su na pravom putu. Hejli Komet predviđa ubrzanja u ljubavi i poslu, kao i nova poznanstva koja će pomoći da se izbegne stagnacija. Device će se možda osećati kao da ne prepoznaju sebe, ali to je znak rasta i transformacije.

Blizanci: Kreativni procvat i nove prilike

Blizanci će doživeti snažan profesionalni uzlet. Hejli Komet naglašava da je ovo idealan trenutak za pokretanje novih projekata – bilo da su umetnički, zanatski ili preduzetnički. Kreativnost će biti na vrhuncu, a ideje lako pretvorive u uspešne poduhvate. Ako ste Blizanac, sada je vreme da delujete i iskoristite energiju ovog ciklusa.

