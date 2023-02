Ova 4 znaka godini nikako neće imati sreće u ljubavi u 2023.!

U 2023. Saturn, Pluton i Jupiter će izrazito uticati na nas pa će nova godina pokrenuti velike promene u vezama za sve horoskopske znakove. Ipak, 4 znaka nikako neće imati sreće u ljubavi ove godine:

Devica

Kraj 2022. doveo je i Jupiter i Neptun u znak riba, energiju koja ima uticaj na vaš romantični život. Imati planete u tom delu života ponekad donosi pozitivne stvari, međutim, planeta koju ne želite u ovom području je Saturn, a to je upravo ono što će se dogoditi ove godine.

Saturn je planeta granica, poznat kao gospodar vremena i karme i otac zodijaka, a ima tendenciju da donese vrstu lekcija koje ste dugo vremena izbegavali. Saturn u Ribama je malo prigušen jer deluje na blaži način pa možete očistiti karmu, osloboditi se veza s prošlošću i prigrliti lepšu budućnost.

Ove ćete godine morati više da učite, a manje ćete jednostavno uživati. Saturn ostaje unutar istog znaka otprilike dve godine, tako da je ovo dugoročnija faza na koju se morate pripremiti. Neke lekcije pod Saturnom u vašem sektoru veza odnose se na zdrave granice, veću samosvest, oslobađanje od prošlosti, zavisnost u ljubavi, pa čak i učenje kako sarađivati sa svojim partnerom umesto da to bude samo vaš put ili auto-put.

Saturn u Ribama ima duhovnu vibraciju, stalo mu je do bezuslovne ljubavi, ali neće dopustiti da provedete život u karmičkoj vezi nazivajući je pravom ljubavlju. Vreme je da se probudite, da vidite stvarnost svoje veze i umesto da pokušavate sami da je popravite ili na neki način mislite da ste vi nešto krivi, jednostavno ćete videti sve onakvo kakvo zaista jeste.

Bik

Premda početkom maja može postojati svetla tačka kada se dogodi pomračenje meseca u škorpiji, to vam može pomoći da shvatite da romantična osećanja koje ste imali više nisu isti. Osećanja se menjaju. To je normalno, osim što u ovom slučaju nije reč o osećanjima koji su jača i povezanija, nego o osećanjima za koje shvatate da su više prijateljska ili roditeljska. Ta energija će vas vratiti sebi i teraće vas da se fokusirate na ono što zaista želite i ko ste.

Kako Uran, planeta značajnih promena, nastavlja svoj put kroz vaš znak sve do 2026. godine, vi ste još uvek na glavnom mestu za doživljavanje potresa u ljubavnom životu. To ne znači da ćete morati da čekate do 2026. da pronađete trajnu ljubav, ali ove godine, ako ste se držali veze nadajući se da će se stvari popraviti, moraćeš da se suočite sa stvarnošću. Nastaće velika zbirka planeta unutar vašeg horoskopskog znaka sredinom maja, odmah nakon pomračenja meseca u škorpiji, što će doneti veliki fokus na vaša sopstvena uverenja, misli i osećanja. To je znak koji ste tražili od svemira.

Blizanci

Mars je u znaku blizanaca od kraja avgusta 2022. godine. U oktobru je postao retrogradan i konačno će se okrenuti direktno unutar blizanaca početkom januara, ali će ostati ovde do kraja marta. Retrogradni Mars vas je terao da se bavite neprijatnim stvarima umesto da presečete sve i pobegnete, što inače radite. Nije reč o tome da se veza u kojoj ste bili može spasiti, ali trebalo bi da naučite da se suočite s time, umesto da odete na prvi znak nevolje. Dok se Mars kreće kroz blizance do kraja marta, moći ćete da ostvarite najzreliji završetak veze koji ste ikada imali. Doći će do prekida s integritetom i dostojanstvom za sve uključene. Ovo je možda samo lekcija koju je trebalo odavno da naučite. Ne morate za sve kriviti partnera. Ne morate nigde kriviti niti razgovarati o svom bivšem kako bi osećali opravdanje za odlazak.

Umesto toga, to se može učiniti s ljubavlju. Jednom kada Mars postane direktan, osećaćete se sigurnije, poštovaćete sopstvene misli i uverenja, ali na bolji način nego pre. Bićete samouvereniji, ali budući da je toliko vremena prošlo tokom Marsova boravka ovde, više nemate emocionalni intenzitet oko svega što ste pre radili, tako da sada jednostavno možete zatvoriti ovo poglavlje znajući da ste dali sve od sebe, ali i vaš bivši partner takođe.

Ovan

Jupiter, planeta ekspanzije, dotakao je vaš znak nakratko u 2022. godini, ali ova je godina započela s Jupiterom u vašem znaku i ostaće tamo do sredine maja 2023. godine. Jupiter u ovnu bavi se novim iskustvima, ali takođe i slobodom. To je energija odvajanja i oslobađanja od veza koje su vas kočile i udaljavale od života koji ste želeli da živite. Jupiter vam pokazuje put i zašto je to vredno toga. Dana 11. aprila 2023., Jupiter i Sunce poravnaće se u ovnu dajući vam mogućnost da vidite svoju budućnost tako jasno da ćete se možda teško obuzdati i pobrinućete se za sve labave stvari koje još uvek morate da rešite.

Ova godina takođe donosi vašu prvu pomračinu kao deo novog ciklusa koji počinje da se pojavljuje 20. aprila, a koji donosi neke šokantne obrate i nove spoznaje o vama samima i radnjama koje poduzimaš u svom životu. Ne postoji način da ove godine ostanete tu gde jeste, koliko god sebi govorili da vam je upravo tamo mesto. Morate da razmišljate puno šire nego što vam se to u prvi mah čini. Deo onoga što vas je uvek sputavalo je vaš strah od onoga što bi moglo da se dogodi na putu, jer ako ste se jednom opekli, oklevate da ponovo rizikujete.

