Ova 4 znaka horoskopa nikad nisu bez para, uvek pronađu novac kad im je najpotrebniji, tvrdi poznati astrolog

Bik, Jarac, Škorpija i Rak imaju poseban talenat za privlačenje novca kada im je najpotrebniji. Novac uvek pronalazi put u živote ovih astroloških znakova.

Sviđalo nam se to ili ne, novac pokreće svet. Bilo da je u pitanju neko ko pokušava da plati račune ili kupi namirnice, novac je potreban za sve, i srećom ova četiri horoskopska znaka imaju poseban talenat za njegovo privlačenje u svoje živote.

1. Bik – traži udoban život i finansijsku sigurnost

Bikom vlada Venera, planeta novca, tako da ne čudi što ovaj horoskopski znak ima poseban talenat za njegovo privlačenje u svoj život. Venera takođe predstavlja materijalne posede i opštu udobnost u životu, pa kako je objasnila astrolog Kandis Čildres, Bik traži udoban život ispunjen finansijskom sigurnošću i održivošću — i učiniće gotovo sve da ga postigne.

„Pošto mogu da se fiksiraju na svom cilju i neće stati dok ga ne ostvare“, rekla je Čildres, nije ni čudo što Bik ima toliki uspeh u privlačenju novca u svoj život. Bik nije samo dovoljno odlučan, već vladavina Venere često znači da novac dolazi kroz vaše druge veze.

2. Jarac – poslovno orijentisan um

Jarac je horoskopski znak koji se obično povezuje sa uspehom, a njihova stalna dostignuća i poslovno orijentisan um daju im poseban talenat za privlačenje novca u svoje živote. Za razliku od mnogih drugih, Jarčevi razumeju da nema prečica kada je u pitanju uspeh.

„Jarci su spremni da vredno rade ka cilju“, objasnila je Čildres, „a univerzum nagrađuje njihov trud pohvalama i novcem.“

3. Škorpija – želi novac, moć i poštovanje

Škorpija ima veoma poseban talenat za privlačenje novca u svoj život jer njome vlada Pluton, „planeta povezana sa bogatstvom i kontrolom“, objasnila je Čildres. „Škorpija želi novac, moć i poštovanje“, i obično to dobija.

Kao i drugi horoskopski znaci, Škorpije se suočavaju sa svojim delom iskušenja i nevolja. Međutim, ono što ih zaista izdvaja jeste to što imaju trud i disciplinu potrebne da bi se stvari ostvarile. Kao što je Čildres objasnila, „Kada se Škorpija usredsredi na cilj, postaje opsednuta.“ I pored njihovog velikog talenta za investiranje i lukavstvo sa novcem, nije ni čudo što su Škorpije prirodno talentovane za privlačenje novca.

4. Rak – voli sigurnost i finansijsku stabilnost

Rak ima veoma poseban talenat za privlačenje novca u svoj život, rekla je Čildres. Prema rečima astrologa, „Rak je horoskopski znak povezan sa sigurnošću, i ne govorimo samo o emocionalnim potrebama.“ Rak želi da se oseća bezbedno u svim aspektima svog života, pa će se potruditi da osigura finansijsku stabilnost da bi to postigao.

Bilo da je to zbog njihove tvrdoglave prirode ili prirodne sreće, ovi astrološki znaci nikada nisu dugo u lošem položaju. Od članova porodice koji pružaju ruku pomoći do magičnog dobijanja unapređenja kada im je najpotrebnije, ovi horoskopski znaci zaista imaju sreće. Čak i ako se u trenutku čini bespomoćnim, uvek će pronaći način da se izvuku.

(Krstarica/YourTango)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com